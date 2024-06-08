Луческу: Ни одна команда не будет играть на Евро так, как играет Лихтенштейн

Бывший тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился мнениями о выступлении Румынии против Лихтенштейна, 0:0.

"Мы играли против команды, которая не проходила центр поля. Нельзя иметь Лихтенштейн как спарринг-партнера перед Евро. Ни одна команда не будет играть на Евро так, как играет Лихтенштейн. Было очень тяжело пробить их оборону".

Мы много играли в пас. Станч должен был лучше дозировать усилия на поле. Он хотел подавать угловые, штрафные и голы. Ты должен знать, как тратить энергию, если хочешь быть решающим в матче", – приводит слова Луческу Digi Sport.