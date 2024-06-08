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ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Водитель Рено за штурвалом Феррари. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Англия

ЕВРО-2024

Очередное золотое поколение старейшей сборной мира попытается не повторить ошибок своих предшественников

Водитель Рено за штурвалом Феррари. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Англия

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською
Содержание

Буквально вчера сборная трех львов позорно проиграла свой контрольный матч против Исландии на "Уэмбли". Англичане не могут выиграть на родном "Уэмбли" с ноября прошлого года и если результаты матчей против Бразилии и Бельгии можно списать на силу соперников, то поражение от Исландии стало настоящей пощечиной накануне четвертого крупного турнира для Гарета Саутгейта. Они уже привыкли к этому: плохие результаты в контрольных матчах накануне Евро или Мундиаля, далее неуверенное выступление непосредственно на турнире и очередной позорный вылет. Прямо сейчас сценарий повторяется. Найдет ли он свое логичное и уже привычное развитие на полях Германии? Скоро узнаем.

Исторический максимум

Лучшим результатом сборной Англии на чемпионатах Европы является выход в финал турнира на Евро-2020, которое фактически проходило летом 2021 года из-за пандемии COVID-19. Это был первый и единственный финал чемпионатов Европы для сборной трех львов. Во главе с Гаретом Саутгейтом они превзошли результат домашнего чемпионата Европы 1996-го года, когда удалось добраться до полуфинала, в котором Германия лишь в серии пенальти одолела хозяев.

То, что произошло три года назад, уже является хорошим достижением, несмотря на то, что той команде так и не удалось вписать свои имена в историю страны золотыми буквами. Конечно, страна все еще ожидает выигрыша первого в истории Евро, но тот факт, что их любимцы уже доходили до финала, вселяет веру в то, что с этим золотым поколением возможно все.

Почти все результаты англичан на прошлых чемпионатах Европы выглядели просто смешно и позорно: в 2000 году не вышли из группы, уступив Румынии и Португалии, в 2004 проиграли в четвертьфинале португальцам в серии пенальти, в 2008-м даже не квалифицировались на турнир, в 2012 снова поражение в четвертьфинале от Италии в серии пенальти, в 2016 сенсационно проиграли в 1/8 Исландии.

Однако Евро-2020 был замечательным. Все началось с выигрыша группы, где компанию им составили Хорватия, Чехия и Шотландия. Далее в 1/8 они одолели Германию (2:0), в четвертьфинале — Украину (4:0), в полуфинале — Данию (2:1), а уже в финале, в привычной для себя манере, а именно — в серии пенальти, они проиграли Италии.

Путь на Евро

Группу, в которую попала команда Саутгейта в рамках отбора к чемпионату Европы, точно не назовешь простой или проходной, однако прошли они ее едва ли не идеально. Хотя, если ты займешь первую строчку и ни разу не проиграешь, то как это, если не идеально?

Соперниками трех львов в группе были Италия, Украина, Северная Македония и Мальта. И если последние две команды рассматриваются как проходные для сборной такого калибра, то против Италии и Украины нужно было хорошо бороться. Началось все с неожиданной выездной победы над Италией в Неаполе, далее без проблем были преодолены Северная Македония и Мальта, после чего первая потеря очков в матче с Украиной во Вроцлаве.

Несмотря на то, что англичане в той игре доминировали, можно было увидеть первые намеки того, насколько тяжело им бывает против низких блоков. Затем снова победа над Италией на "Уэмбли", рядовые три очка с Мальтой и расслабленная ничья против македонцев, которая фактически уже ни на что не влияла. 6 побед и 2 ничьи — уверенно и убедительно. Вот только на этапе квалификации эта команда почти всегда выглядит уверенно, а под давлением больших турниров что-то идет не так.

Водитель Рено за штурвалом Феррари. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Англия - изображение 1

Главная звезда

Уже много лет подряд главным старбоем (хотя, учитывая его возраст, то не такой уж он и бой) сборной остается 30-летний Гарри Кейн. Невероятно универсальный нападающий, который умеет хладнокровно завершать созданные для него моменты, который умеет сам себе создавать эти моменты и который не против иногда опуститься ниже и создать хорошие моменты собственным партнерам. Есть ли на данный момент в мире лучший нападающий, чем Кейн? Вряд ли.

Прошлым летом он покинул "Тоттенхэм", в котором успел получить клеймо безтрофейника, который умеет лишь собирать индивидуальные награды. Казалось, что его трансфер в "Баварию" наконец сбросит с него то проклятие, но нет, история повторилась. Гарри снова провел непревзойденный индивидуальный сезон, но остался без трофеев. 36 голов в 32 матчах Бундеслиги. 44 гола в 45 матчах во всех турнирах. Кроме того, он успел отдать еще 12 голевых передач, что лишний раз подчеркивает его плеймейкерские способности.

Конечно, в эту категорию можно было занести и Джуда Беллингема, однако из-за легкого спада его невероятной формы во второй половине сезона, мы все же настаиваем на Кейне. И да, Фил Фоден вообще является лучшим игроком АПЛ прошлого сезона, но до уровня Кейна молодому полузащитнику "Манчестер Сити" еще надо дорасти.

Водитель Рено за штурвалом Феррари. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Англия - изображение 2

Игрок, который может стать открытием

Хотелось бы здесь рассказать о Коуле Палмере, но каким открытием для болельщиков может стать игрок, о котором и так все говорили весь прошлый сезон? О таланте Коула уже знают все, несмотря на то, что это был лишь его первый полноценный сезон во взрослом футболе и это станет его первым крупным турниром со сборной Англии.

В этой команде есть игрок, который не получил в свой адрес столько комплиментов, как Коул и точно может удивить тех людей, которые не очень внимательно следили за Премьер-лигой в течение сезона. Речь о полузащитнике "Манчестер Юнайтед" Кобби Мейну. 19-летний воспитанник "красных дьяволов" стал интересным открытием для всего английского футбола после того, как начиная с ноября закрепил за собой место в стартовом составе команды Эрика тен Хага.

Футболист, который может играть как восьмерку, так и шестерку. Великолепное видение поля, плотность при отборе, поставленный пас. У него есть все для того, чтобы создать с Декланом Райсом интересную пару в центре поля, дав своему партнеру больше свободы впереди, чем любит пользоваться Деклан как в "Арсенале", так и в сборной. Мейну может собственноручно покрыть большой участок поля. Единственное, что может ему помешать выступить на самом высоком уровне — это нервы и потенциальное давление больших матчей в футболке своей страны. Потому что судя по тому, что мы уже успели увидеть в его исполнении в "Манчестер Юнайтед", он умеет все и готов брать на себя немало черновой работы, чтобы развязывать руки партнерам.

Водитель Рено за штурвалом Феррари. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Англия - изображение 3

Антифутбольный Саутгейт

Если взглянуть на игровой стиль команды Гарета Саутгейта, то может возникнуть логичный вопрос: "А этот человек вообще любит футбол?"

Имея в наличии полный состав из футболистов мирового класса, умеющих выполнять практически любые задачи, которые могут поставить перед ними современные тренеры, Гарет, такое впечатление, сознательно не желает ими пользоваться. Высокоинтенсивный прессинг на чужой половине поля, стремительные атаки с продуманными паттернами? Нет, Англия просто умело контролирует мяч в центре поля и достаточно медленно раскачивает своих соперников в поисках голевого момента, не чураясь простых подач в штрафную площадку.

Некоторые матчи этой команды банально больно смотреть: длинные отрезки с владением в центре поля без активных забеганий, ожидание правильного момента и отказ от раскрытия. Это часть философии Саутгейта, который больше заботится о надежности сзади, чем об остроте впереди.

Следует признать, что эта тактика неплохо сработала на прошлом чемпионате Европы, ведь свой первый гол на турнире они пропустили лишь в полуфинале против Дании. На стадии 1/8 удалось одолеть исторически неприятного для себя соперника в лице Германии. Здесь есть свои очевидные плюсы, с которыми трудно спорить. Вот только в матчах против мощных соперников этот контроль не всегда работает, особенно что касается матчей против топ-соперников. Сюда же можно занести и трусость Саутгейта, который сразу отгоняет своих игроков в оборону после забитого гола. Он не хочет развивать успех, он будет осторожно ждать контратак и надеяться на надежность сзади.

Неужели имея в команде Гарри Кейна, Фила Фодена, Джуда Беллингема, Букайо Сака, Деклана Райса, Трента Александер-Арнолда, Кайла Уокера и многих других топ-исполнителей, нужно вот настолько бояться играть в футбол? На это Гарет уверенно ответит, что большие турниры выигрывают не зрелищные, а эффективные и осторожные команды. Вот только его трусость часто переходит все рамки здравого смысла. Подобный футбол может быть оправдан при ограниченном качестве подбора игроков, но с теми джентльменами, с которыми работает Саутгейт, играть в "Сафферболл" — это преступление против футбола.

Водитель Рено за штурвалом Феррари. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Англия - изображение 4

Эта команда может и должна играть лучше, динамичнее и интереснее. Но пока там находится прагматик Гарет, Англия обречена на страдания. Принесут ли подобные страдания долгожданный трофей? Если да, то перед господином Саутгейтом придется извиниться.

Почти весь свой период в сборной, которую он возглавляет с 2016 года, он играл по схеме 4-3-3 или 4-2-3-1. Последний год активно используется последний вариант, учитывая наличие игроков, которые могут удачно выполнять роль десятки. Интересно, что наставник сделал немало смелых решений и оставил вне заявки сразу несколько неожиданных имен: Джаррад Брантуэйт, Джеймс Маддисон, Джек Грилиш, Джейдон Санчо. Конечно, отсутствие в заявке каждого из них можно оправдать, однако изменения в составе команды трудно переоценить: четыре игрока, которые играли в стартовом составе в финале Евро-2020, не попали в заявку, половина всего состава с Мундиаля 2022 года также изменена.

Что интересно, в составе сборной трех львов оказалось сразу 4 игрока из "Кристал Пэлас": Эберечи Эзе, Адам Уортон, Марк Гейи и Дин Хендерсон. Для каждого из этих футболистов это будет первый крупный турнир со сборной. Особое внимание следует уделить Марку Гейи, который, похоже, призван заменить в сборной опытного Магуайра и будет играть в старте. С линией обороны вообще все достаточно экспериментально в этом году, ведь кроме неопытного Марка там будет играть травматичный Джон Стоунз. Боже упаси, чтобы защитник "Сити" получил повреждение, но если так произойдет, то придется играть с Льюисом Данком, который не является проверенным бойцом в рамках национальной сборной.

Ориентировочный состав сборной Англии: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Гейи, Триппьер — Мейну, Райс — Сака, Беллингем, Фоден — Кейн

Прогноз на выступление

Групповой этап эти ребята должны проходить без проблем. Конечно, там у них не проходные соперники, но все они выглядят номинально слабее из звездных трех львов. Сербия, Дания и Словения составляют квартет с Англией и если здесь не будет выхода с первого места, то вопросов к Саутгейту будет немало.

Далее они выйдут на третье место из группы D, E или F. Трудно предсказать, кто именно там окажется, но можно прикинуть, что это могут быть Австрия, Словакия или Чехия. С любым соперником из этого списка они также должны разбираться и шагать в четвертьфинал.

Далее, почти наверняка, придется сыграть против Испании или Италии и это уже будет интересным испытанием, впрочем, мы уже увидели, что преодолевать итальянцев им под силу, а в Испании пока не самое сильное поколение игроков. Поэтому можно представить, что до полуфинала команда Саутгейта дойдет.

Если ожидать, что все пройдет без сенсаций, то на этой стадии им придется сыграть едва ли не с главным фаворитом турнира, сборной Франции. Может ли эта команда одолеть Мбаппе и компанию? В теории, конечно, но если делать прогнозы, то в этом противостоянии все выглядит в пользу французов. Ожидаем и прогнозируем, что Англия повторит свой результат 1996-го года и остановится в шаге от финала.

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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.