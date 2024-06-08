Водитель Рено за штурвалом Феррари. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Англия

Буквально вчера сборная трех львов позорно проиграла свой контрольный матч против Исландии на "Уэмбли". Англичане не могут выиграть на родном "Уэмбли" с ноября прошлого года и если результаты матчей против Бразилии и Бельгии можно списать на силу соперников, то поражение от Исландии стало настоящей пощечиной накануне четвертого крупного турнира для Гарета Саутгейта. Они уже привыкли к этому: плохие результаты в контрольных матчах накануне Евро или Мундиаля, далее неуверенное выступление непосредственно на турнире и очередной позорный вылет. Прямо сейчас сценарий повторяется. Найдет ли он свое логичное и уже привычное развитие на полях Германии? Скоро узнаем.

Исторический максимум

Лучшим результатом сборной Англии на чемпионатах Европы является выход в финал турнира на Евро-2020, которое фактически проходило летом 2021 года из-за пандемии COVID-19. Это был первый и единственный финал чемпионатов Европы для сборной трех львов. Во главе с Гаретом Саутгейтом они превзошли результат домашнего чемпионата Европы 1996-го года, когда удалось добраться до полуфинала, в котором Германия лишь в серии пенальти одолела хозяев.

То, что произошло три года назад, уже является хорошим достижением, несмотря на то, что той команде так и не удалось вписать свои имена в историю страны золотыми буквами. Конечно, страна все еще ожидает выигрыша первого в истории Евро, но тот факт, что их любимцы уже доходили до финала, вселяет веру в то, что с этим золотым поколением возможно все.

Почти все результаты англичан на прошлых чемпионатах Европы выглядели просто смешно и позорно: в 2000 году не вышли из группы, уступив Румынии и Португалии, в 2004 проиграли в четвертьфинале португальцам в серии пенальти, в 2008-м даже не квалифицировались на турнир, в 2012 снова поражение в четвертьфинале от Италии в серии пенальти, в 2016 сенсационно проиграли в 1/8 Исландии.

Однако Евро-2020 был замечательным. Все началось с выигрыша группы, где компанию им составили Хорватия, Чехия и Шотландия. Далее в 1/8 они одолели Германию (2:0), в четвертьфинале — Украину (4:0), в полуфинале — Данию (2:1), а уже в финале, в привычной для себя манере, а именно — в серии пенальти, они проиграли Италии.

Путь на Евро

Группу, в которую попала команда Саутгейта в рамках отбора к чемпионату Европы, точно не назовешь простой или проходной, однако прошли они ее едва ли не идеально. Хотя, если ты займешь первую строчку и ни разу не проиграешь, то как это, если не идеально?

Соперниками трех львов в группе были Италия, Украина, Северная Македония и Мальта. И если последние две команды рассматриваются как проходные для сборной такого калибра, то против Италии и Украины нужно было хорошо бороться. Началось все с неожиданной выездной победы над Италией в Неаполе, далее без проблем были преодолены Северная Македония и Мальта, после чего первая потеря очков в матче с Украиной во Вроцлаве.

Несмотря на то, что англичане в той игре доминировали, можно было увидеть первые намеки того, насколько тяжело им бывает против низких блоков. Затем снова победа над Италией на "Уэмбли", рядовые три очка с Мальтой и расслабленная ничья против македонцев, которая фактически уже ни на что не влияла. 6 побед и 2 ничьи — уверенно и убедительно. Вот только на этапе квалификации эта команда почти всегда выглядит уверенно, а под давлением больших турниров что-то идет не так.

Главная звезда

Уже много лет подряд главным старбоем (хотя, учитывая его возраст, то не такой уж он и бой) сборной остается 30-летний Гарри Кейн. Невероятно универсальный нападающий, который умеет хладнокровно завершать созданные для него моменты, который умеет сам себе создавать эти моменты и который не против иногда опуститься ниже и создать хорошие моменты собственным партнерам. Есть ли на данный момент в мире лучший нападающий, чем Кейн? Вряд ли.

Прошлым летом он покинул "Тоттенхэм", в котором успел получить клеймо безтрофейника, который умеет лишь собирать индивидуальные награды. Казалось, что его трансфер в "Баварию" наконец сбросит с него то проклятие, но нет, история повторилась. Гарри снова провел непревзойденный индивидуальный сезон, но остался без трофеев. 36 голов в 32 матчах Бундеслиги. 44 гола в 45 матчах во всех турнирах. Кроме того, он успел отдать еще 12 голевых передач, что лишний раз подчеркивает его плеймейкерские способности.

Конечно, в эту категорию можно было занести и Джуда Беллингема, однако из-за легкого спада его невероятной формы во второй половине сезона, мы все же настаиваем на Кейне. И да, Фил Фоден вообще является лучшим игроком АПЛ прошлого сезона, но до уровня Кейна молодому полузащитнику "Манчестер Сити" еще надо дорасти.

Игрок, который может стать открытием

Хотелось бы здесь рассказать о Коуле Палмере, но каким открытием для болельщиков может стать игрок, о котором и так все говорили весь прошлый сезон? О таланте Коула уже знают все, несмотря на то, что это был лишь его первый полноценный сезон во взрослом футболе и это станет его первым крупным турниром со сборной Англии.

В этой команде есть игрок, который не получил в свой адрес столько комплиментов, как Коул и точно может удивить тех людей, которые не очень внимательно следили за Премьер-лигой в течение сезона. Речь о полузащитнике "Манчестер Юнайтед" Кобби Мейну. 19-летний воспитанник "красных дьяволов" стал интересным открытием для всего английского футбола после того, как начиная с ноября закрепил за собой место в стартовом составе команды Эрика тен Хага.

Футболист, который может играть как восьмерку, так и шестерку. Великолепное видение поля, плотность при отборе, поставленный пас. У него есть все для того, чтобы создать с Декланом Райсом интересную пару в центре поля, дав своему партнеру больше свободы впереди, чем любит пользоваться Деклан как в "Арсенале", так и в сборной. Мейну может собственноручно покрыть большой участок поля. Единственное, что может ему помешать выступить на самом высоком уровне — это нервы и потенциальное давление больших матчей в футболке своей страны. Потому что судя по тому, что мы уже успели увидеть в его исполнении в "Манчестер Юнайтед", он умеет все и готов брать на себя немало черновой работы, чтобы развязывать руки партнерам.

Антифутбольный Саутгейт

Если взглянуть на игровой стиль команды Гарета Саутгейта, то может возникнуть логичный вопрос: "А этот человек вообще любит футбол?"

Имея в наличии полный состав из футболистов мирового класса, умеющих выполнять практически любые задачи, которые могут поставить перед ними современные тренеры, Гарет, такое впечатление, сознательно не желает ими пользоваться. Высокоинтенсивный прессинг на чужой половине поля, стремительные атаки с продуманными паттернами? Нет, Англия просто умело контролирует мяч в центре поля и достаточно медленно раскачивает своих соперников в поисках голевого момента, не чураясь простых подач в штрафную площадку.

Некоторые матчи этой команды банально больно смотреть: длинные отрезки с владением в центре поля без активных забеганий, ожидание правильного момента и отказ от раскрытия. Это часть философии Саутгейта, который больше заботится о надежности сзади, чем об остроте впереди.

Следует признать, что эта тактика неплохо сработала на прошлом чемпионате Европы, ведь свой первый гол на турнире они пропустили лишь в полуфинале против Дании. На стадии 1/8 удалось одолеть исторически неприятного для себя соперника в лице Германии. Здесь есть свои очевидные плюсы, с которыми трудно спорить. Вот только в матчах против мощных соперников этот контроль не всегда работает, особенно что касается матчей против топ-соперников. Сюда же можно занести и трусость Саутгейта, который сразу отгоняет своих игроков в оборону после забитого гола. Он не хочет развивать успех, он будет осторожно ждать контратак и надеяться на надежность сзади.

Неужели имея в команде Гарри Кейна, Фила Фодена, Джуда Беллингема, Букайо Сака, Деклана Райса, Трента Александер-Арнолда, Кайла Уокера и многих других топ-исполнителей, нужно вот настолько бояться играть в футбол? На это Гарет уверенно ответит, что большие турниры выигрывают не зрелищные, а эффективные и осторожные команды. Вот только его трусость часто переходит все рамки здравого смысла. Подобный футбол может быть оправдан при ограниченном качестве подбора игроков, но с теми джентльменами, с которыми работает Саутгейт, играть в "Сафферболл" — это преступление против футбола.

Эта команда может и должна играть лучше, динамичнее и интереснее. Но пока там находится прагматик Гарет, Англия обречена на страдания. Принесут ли подобные страдания долгожданный трофей? Если да, то перед господином Саутгейтом придется извиниться.

Почти весь свой период в сборной, которую он возглавляет с 2016 года, он играл по схеме 4-3-3 или 4-2-3-1. Последний год активно используется последний вариант, учитывая наличие игроков, которые могут удачно выполнять роль десятки. Интересно, что наставник сделал немало смелых решений и оставил вне заявки сразу несколько неожиданных имен: Джаррад Брантуэйт, Джеймс Маддисон, Джек Грилиш, Джейдон Санчо. Конечно, отсутствие в заявке каждого из них можно оправдать, однако изменения в составе команды трудно переоценить: четыре игрока, которые играли в стартовом составе в финале Евро-2020, не попали в заявку, половина всего состава с Мундиаля 2022 года также изменена.

Что интересно, в составе сборной трех львов оказалось сразу 4 игрока из "Кристал Пэлас": Эберечи Эзе, Адам Уортон, Марк Гейи и Дин Хендерсон. Для каждого из этих футболистов это будет первый крупный турнир со сборной. Особое внимание следует уделить Марку Гейи, который, похоже, призван заменить в сборной опытного Магуайра и будет играть в старте. С линией обороны вообще все достаточно экспериментально в этом году, ведь кроме неопытного Марка там будет играть травматичный Джон Стоунз. Боже упаси, чтобы защитник "Сити" получил повреждение, но если так произойдет, то придется играть с Льюисом Данком, который не является проверенным бойцом в рамках национальной сборной.

Ориентировочный состав сборной Англии: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Гейи, Триппьер — Мейну, Райс — Сака, Беллингем, Фоден — Кейн

Прогноз на выступление

Групповой этап эти ребята должны проходить без проблем. Конечно, там у них не проходные соперники, но все они выглядят номинально слабее из звездных трех львов. Сербия, Дания и Словения составляют квартет с Англией и если здесь не будет выхода с первого места, то вопросов к Саутгейту будет немало.

Далее они выйдут на третье место из группы D, E или F. Трудно предсказать, кто именно там окажется, но можно прикинуть, что это могут быть Австрия, Словакия или Чехия. С любым соперником из этого списка они также должны разбираться и шагать в четвертьфинал.

Далее, почти наверняка, придется сыграть против Испании или Италии и это уже будет интересным испытанием, впрочем, мы уже увидели, что преодолевать итальянцев им под силу, а в Испании пока не самое сильное поколение игроков. Поэтому можно представить, что до полуфинала команда Саутгейта дойдет.

Если ожидать, что все пройдет без сенсаций, то на этой стадии им придется сыграть едва ли не с главным фаворитом турнира, сборной Франции. Может ли эта команда одолеть Мбаппе и компанию? В теории, конечно, но если делать прогнозы, то в этом противостоянии все выглядит в пользу французов. Ожидаем и прогнозируем, что Англия повторит свой результат 1996-го года и остановится в шаге от финала.