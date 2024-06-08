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Последняя репетиция перед Евро для хозяев. Венгрия – Израиль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
Волшебные мадьяры проведут последний поединок перед стартом континентального первенства
Фото: пресслужби Угорщини
В Дебрецене сборные сыграют в спарринге. Несколько дней назад подопечные Росси уступили Ирландии в Дублине (1:2), а соперник не участвовал во встречах с марта.
15 июня Венгрия в рамках 1-го тура выйдет на поле против Швейцарии. Израиль, напомним, не смог пройти плей-офф за путевку на ЧЕ, проиграв Исландии в полуфинале (1:4).
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Матч начался в 19.00. Онлайн-трансляция доступна на MEGOGO Футбол 6.
Контрольный матч
08.06.2024. Стадион "Надьердей" (Дебрецен)
Венгрия 19:00 Израиль.
Видеотрансляция – MEGOGO Футбол 6
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