Цыганык – о Мудрике: Огромное счастье для любого тренера, козырный джокер. Это должно быть его Евро

Игорь Цыганык считает, что соревнования в Германии – прекрасный случай раскрыть свой потенциал.

"Мудрик – это огромная опция и огромное счастье для любого тренера. Я буду говорить это всегда. Это должно быть его Евро. На него очень большие надежды, он должен это выдержать, должен выдать, стать спасительной палочкой в матчах, когда не будет что-то удаваться. Та скорость, которая у него есть, дарована Богом, ее нужно использовать.

Он и передачи отдает хорошие: Ваната один на один вывел, отдал ему же, когда Влад поскользнулся. Вообще он ищет этого Ваната. И Судаков лучше заиграл, когда появился Мудрик. Поскольку Михаил дает скорость и появляется больше зон. Мудрик – это козырный джокер для нашей команды и сейчас это заметно", – утверждает журналист.