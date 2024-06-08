КМ. Сербия разгромила шведов на выезде. Хозяева нанесли 21 удар, но Райкович не пропустил

"Белые орлы" посетили Сульну в рамках подготовки к Евро. Подопечным Стойковича удалось открыть счет уже на 18-й минуте, а после перерыва гости развили успех.

Впрочем, результат на табло не соответствует игре. "Желто-синие" значительно мощнее играли в атаке (удары 21-8, в створ 9-4). Райкович нейтрализовал все возможности соперника и сделал 9 сейвов, а сербы показали высокий уровень реализации. Также скандинавский коллектив лучше держал мяч (передачи 649-408).

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Шведы будут ждать уже осень, когда начнется Лига наций. Сербия в 1-м туре групповой стадии Евро сыграет с Англией.

Швеция – Сербия 0:3

Голы: Милинкович-Савич, 18, Митрович, 60, Тадич, 70