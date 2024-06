ТМ. Бельгия размялась перед ЕВРО на сборной Люксембурга

Бельгия завершила подготовку к Евро-2024 разгромной победой над Люксембургом. В отличии от спарринга против Черногории посреди недели, "красные дьяволы" уже выглядели живее в финальной трети и с созданием голевых моментов трудностей не возникало. Скорее с реализацией.

Ромелу Лукаку один из своих первых хет-триков за сборную провёл именно в ворота Люксембурга 10 лет назад. Сегодня никто не мешал Рому повторить его достижение, только вот форвард "Челси" выглядел тяжелым и не всегда был готов завершить момент оптимальным образом. Хотя были и проблески надежды.

В конце тайма Ромелу после отбора Онана в центре поля в фирменной манере дотащил мяч до чужой штрафной со своей половины. Обыграл двоих, а третий защитник его снёс. Пенальти, который Ром реализовал без проблем и оформил свой 84-й гол за национальную команду. Хотя ещё в дебюте Лукаку после разрезающей передачи Де Брюйне обязан был открывать счёт после выхода 1 на 1. Были ещё плотные удары КДБ издали и пару промахов Троссарда.

Во второй половине включился Доку. Даже дабл-тим не спасал от его рейдов. Так в дебюте заключительного тайма вингер "Манчестер Сити" умудрился легко пройти 2 защиитников, зайти по лицевой и прострелить вдоль вратарской на Лукаку. Который оформил дубль даже в далеко не лучшей своей игре. Через минуту Доку снова вывел Лукаку на вратаря, но Ром неубедительно сыграл в завершении.

Напоследок точку в концовку поставил Троссард, откликнувшись на умную передачу Фаса из глубины. 3:0. Гораздо живее, чем с черногорцами. Но не суперубедительно. Перед Евро смущает и абсолютная зависимость от КДБ и Доку в креативе. И далеко не лучшая форма звёзд. И зависимость от переходных фаз, что было хроничной болезнью этой команды ещё при Роберто Мартинесе.

Бельгия – Люксембург 3:0

Голы: Лукаку (42, с пенальти; 57), Троссард (81)

Бельгия: Кастельс, Кастань (Бакайоко, 65), Менье (де Кейпер, 16), Фас, Витцель (Вранкс, 46), де Брюйне (де Кетеларе, 73), Мангаля, Онана (Дебаст, 65), Троссард, Лукаку, Доку (Карраско, 65)

Люксембург: Морис, Джогович (Жонатанс, 86), Шано, Янс (Лохай, 79), Махмутович, Карлсон, Синани, Олесен, Филиппс (Икене, 86), Мартинс Перейра (Селимович, 54), Родригеш

Things we love to see. ???? #WirSchaffenDas pic.twitter.com/GCy4eLFkdu