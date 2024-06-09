ТМ. Северная Ирландия забила испанцам на 2-й минуте и пожалела – фурию было не остановить

В Пальма-де-Майорке прошел спарринг между Испанией и представителями Соединенного Королевства. "Зелено-белая армия" оживленно начала поединок и быстро вышла вперед. Это только разозлило соперника.

Еще до завершения первого тайма "красная фурия" ответила четырьмя точными ударами, а Педри оформил дубль. Лучшим ассистентом стал Ямаль – он отдал две голевые передачи.

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15 июня команда будет играть против Хорватии в 1-м туре Евро. Северная Ирландия 11-го числа проведет спарринг с Андоррой в Мурсии.

Испания – Северная Ирландия 5:1

Голы: Педри, 12, 29, Мората, 18, Руис, 35, Оярсабаль, 60 – Баллард, 2