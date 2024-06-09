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Франция - Канада. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Последний матч Франции перед Евро-2024 – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Для обеих сборных это последний спарринг перед стартом на большом турнире. Франция едет на Евро как один из его главных фаворитов, а Канада сыграет на Копа Америка как приглашенный гость. Разница в классе, опыте, статусе – об этом надо упоминать? Вероятно, нет, вы и так в курсе. На "Матмют Атлантик" нас ждет избиение – вопрос только в количестве голов от "Ле Бле".
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Товарищеский матч
9 июня 2024. Бордо, "Матмют Атлантик"
Франция 22:15 Канада
Трансляция – MEGOGO Футбол 2
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