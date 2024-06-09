Франция - Канада. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Для обеих сборных это последний спарринг перед стартом на большом турнире. Франция едет на Евро как один из его главных фаворитов, а Канада сыграет на Копа Америка как приглашенный гость. Разница в классе, опыте, статусе – об этом надо упоминать? Вероятно, нет, вы и так в курсе. На "Матмют Атлантик" нас ждет избиение – вопрос только в количестве голов от "Ле Бле".

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Товарищеский матч

9 июня 2024. Бордо, "Матмют Атлантик"

Франция 22:15 Канада

Трансляция – MEGOGO Футбол 2