Италия - Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Обязательство защищать титул Чемпиона Европы. Вместе с тем - неуверенность, нервозность из-за пролёта мимо двух последних Чемпионатов Мира. Ожидаемые проблемы с организованностью из-за сравнительно нового тренера. В такой ситуации даже товарищеские матчи воспринимаются острее, чем обычно. Как неудачный против Турции. Исправится ли Италия против Боснии и Герцеговины?

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Товарищеский матч

9 июня 2024. Эмполи, "Карло Кастеллани"

Италия 21:45 Босния и Герцеговина

Трансляция – MEGOGO Футбол 1