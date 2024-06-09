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Италия - Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Последний матч Италии перед Евро-2024 – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Paolo Bruno
Обязательство защищать титул Чемпиона Европы. Вместе с тем - неуверенность, нервозность из-за пролёта мимо двух последних Чемпионатов Мира. Ожидаемые проблемы с организованностью из-за сравнительно нового тренера. В такой ситуации даже товарищеские матчи воспринимаются острее, чем обычно. Как неудачный против Турции. Исправится ли Италия против Боснии и Герцеговины?
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Товарищеский матч
9 июня 2024. Эмполи, "Карло Кастеллани"
Италия 21:45 Босния и Герцеговина
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
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