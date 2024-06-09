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Словакия - Уэльс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Последний матч соперника Украины перед Евро-2024 – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Словакии проведёт заключительный спарринг в рамках подготовки к финальной стадии чемпионата Европы. Как себя проявит будущий соперник Украины на главном турнире континента в игре с крепким орешком в виде Уэльса?
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Товарищеский матч
9 июня 2024. Трнава, "Стадион Антона Малатинского"
Словакия 21:45 Уэльс
Трансляция – MEGOGO Футбол 3
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