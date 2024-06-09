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Адриен Рабьо может пропустить первый матч Франции на Евро-2024
Начало без Рабьо
Фото: twitter.com/equipedefrance
Адриен Рабьо пропустил вчерашнюю тренировку сборной Франции из-за повреждений, сообщает L'Equipe.
По информации издания, у полузащитника "Ювентуса" повреждение мышц бедра. Он может пропустить матч сборной Франции на Евро-2024 против сборной Австрии.
Напомним, матч Франция – Австрия пройдет 17 июня в 22:00.
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