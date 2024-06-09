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Черногория - Грузия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Грузия готовится к Евро-2024 – смотреть онлайн трансляцию матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Грузии в воскресенье проведет свою единственную подготовительную игру к чемпионату Европы-2024. Самая слабая по рейтингу сборная будущего турнира проведет товарищеский матч с Черногорией.
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Товарищеский матч
9 июня 2024. Подгорица, "Под Горицом"
Черногория 21:45 Грузия
Трансляция – MEGOGO Футбол 4
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