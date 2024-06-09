Виктор Хлус: Я бы отбросил все эти эксперименты с главной командой

Бывший нападающий киевского "Динамо" Виктор Хлус прокомментировал подготовку сборной Украины к Евро-2024.

"До открытия континентального первенства осталось меньше недели, поэтому выскажу свои соображения относительно сборной Украины. Я посмотрел на состав нашей команды в первой товарищеской игре – с Германией и во второй – с Польшей. Так вот, у меня создалось такое впечатление, что чемпионат Европы нужен только тренеру. Я, как бывший футболист, по этому поводу могу сказать, что в отличие от нынешних игроков, привыкших играть по одному тайму, в наше время все было по-другому. Лично для меня пропуск даже одного матча был катастрофой. В таких случаях теряешь не только стимул, но и игровой ритм. А внутри начинаются зарождаться обиды: одни тебя подстегивают, а другие вызывают желание сказать: "Да пошли вы все на…!".

Что нужно, на ваш взгляд, чтобы избежать любых шероховатостей в подготовке к матчам?

Я бы отбросил все эти эксперименты с главной командой. Эксперименты ведь нужно делать в клубе, а не в сборной. Ведь в ее составе все – играющие люди. Все они в тонусе и каждый из них хорошо знает, что делать на поле. Главное сейчас – определиться с наиболее боеспособным подбором исполнителей, кто может достойно вести борьбу в матчах чемпионата Европы. Понятно, что Сергею Реброву очень сложно выбрать. Потому что все без исключения – футболисты высокого класса, играющие в хороших клубах – как Украины, так и Европы. По-моему, лучше тому или иному игроку сыграть три матча группового этапа, чем удовлетвориться половиной тайма и думать только о Бельгии. Это неправильно. Игрок "основы" должен чувствовать себя игроком "основы" всегда".