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Стало известно, почему ключевой защитник сборной Бельгии может не сыграть против Украины на Евро-2024
Получил травму бедра
Фото: twitter.com/BVB
Защитник сборной Бельгии Томас Менье получил травму задней поверхности бедра в товарищеском матче против Люксембурга.
Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал состояние 32-летнего Томаса Менье:
"Главный итог этого матча – мы потеряли Менье. В воскресенье ему сделают МРТ, но уже сейчас понятно, что там не все хорошо, нас это огорчает. Надежда еще есть, но я настроен не очень оптимистично. Менье, вероятнее всего, пропустит несколько дней или недель".
Напомним, что сборная Бельгии встретится со сборной Украины 26 июня.
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