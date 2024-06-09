Стало известно, почему ключевой защитник сборной Бельгии может не сыграть против Украины на Евро-2024

Защитник сборной Бельгии Томас Менье получил травму задней поверхности бедра в товарищеском матче против Люксембурга.

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал состояние 32-летнего Томаса Менье:

"Главный итог этого матча – мы потеряли Менье. В воскресенье ему сделают МРТ, но уже сейчас понятно, что там не все хорошо, нас это огорчает. Надежда еще есть, но я настроен не очень оптимистично. Менье, вероятнее всего, пропустит несколько дней или недель".