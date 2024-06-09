Мрачные перспективы. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Польша

В недавнем товарищеском матче против Украины сборная Польши выдавила едва ли не максимум из своих полумоментов. Победа в два гола против хорошего соперника – это не показатель высокого уровня сборной. Тем более что "кадра" провалила основной этап отбора и вышла на ЧЕ только через Лигу наций, из-за чего попала в группу к очень сильным соперникам. Учитывая эти и многие другие факторы (особенно это касается их группы), трудно дать полякам положительный прогноз на Евро-2024.

Исторический максимум

Несмотря на феерию поляков на Чемпионатах мира в 1974 и 1982 годах (две бронзы), вплоть до 2008 года они не могли преодолеть сито квалификации на континентальное первенство. С тех пор "кадра" регулярно участвует на Евро. Правда, трижды останавливала свои выступления на стадии группового этапа и только однажды проходила в 1/4 финала – в 2016 году.

Тогда поляки играли в одной группе с Украиной (а также Германией и Северной Ирландией) и вышли из второго места. В первом матче плей-офф им удалось обыграть Швейцарию в серии пенальти, а в четвертьфинале в серии послематчевых ударов с точки уже была сильнее Португалия.

Путь на Евро

После жеребьевки отборочной кампании поляки были в своей группе очевидным лидером. Считалось, что Чехия может навязать конкурентную борьбу "кадре", возможно будет пытаться Албания. Молдавия и Фарерские острова сразу же списали со счетов.

В итоге Польша за период квалификации поменяла тренера (Сантуша на Пробежа) из-за неудовлетворительных результатов. Более того, "кадра" лишила себя шансов на первые два места в группе еще за тур до финиша соревнований.

Восемь матчей: три победы (две – над Фарерами), две ничьи и три поражения. 11 очков из 24 возможных. Молдова победила поляков, а также сыграла вничью – в итоге набрала всего на один зачетный пункт меньше. Из квинтета напрямую на Евро вышли Албания и Чехия.

Поляки воспользовались планом Б. Хоть и они не выиграли свою группу Лиги наций в дивизионе А, но квалификации других победителей дали им возможность сыграть в плей-офф. В полуфинале очень повезло с жеребьевкой: Эстония была разгромлена со счётом 5:1. Решающий матч против Уэльса был куда сложнее. После 120 минут нулей только в серии пенальти Польша выиграла борьбу за путевку на Евро.

Главная звезда

Думать здесь вообще не нужно. Роберт Левандовский – это не только самый звездный польский исполнитель периода своей карьеры, но и в последние 30-40 лет. В этом сезоне он поймал немало негативных отзывов по поводу своей игры, постоянно получал критику. Но даже в таком случае в свои 35 лет нападающий забил 19 голов в чемпионате Испании, оформив еще восемь ассистов. Потому вопросов к форме Левандовского не должно быть.

149 матчей за национальную команду, 81 гол и 32 ассиста. Три участия на Чемпионате Европы, два – на Чемпионате мира. Капитанство в команде с 2014 года. Настоящая легенда.

Dzień doberek! ???? Zaczynamy oficjalny trening przed meczem z Ukrainą! pic.twitter.com/MqmqLJTu6K — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 6, 2024

Игрок, который может стать открытием

Много интересных футболистов есть у поляков, правда, большинство – уже в приличном футбольном возрасте. Молодой звездой польского левого фланга является Николя Залевский, представляющий “Рому”.

Этот турнир потенциально станет для него первым полноценным соревнованием. Два года назад он ехал на Мундиаль, но провел там не полных полтора тайма. Теперь пора о себе заявлять.

Он является воспитанником "Ромы", да и вообще уроженцем Италии. В прошлом сезоне на его счету 33 матча и три ассиста во всех турнирах. Футболист 2002 года рождения не имел стабильной игровой практики ни при Моуринью, ни при де Росси, проведя всего четверть поединков Серии А со старта. Однако он заслуживает больше, чем получает.

Тренер, тактика, стиль

Михаил Пробеж возглавляет команду с сентября прошлого года – тогда он получил задачу выйти на Евро. Пусть и у него не получилось это напрямую, а через плей-офф, но все равно наставник справился. Потому и продолжает возглавлять команду и на континентальном первенстве.

Под его руководством "кадра" ни разу не проиграла: две ничьи и пять побед. В то же время много пропускала: девять раз, но и немало забивала – 19 голов.

Коллектив Пробежа играет в три центральных защитника – это мы видели и в товарищеском поединке против сборной Украины. Много внимания уделяет игре на атаку, из-за чего хромает защита. Латерали больше играют вперед (те же Залевский или Франковский), поэтому в обороне часто остаются просто три центрбека.

Определенные вопросы есть к мотиваторским возможностям Пробежа. Пусть и большинство его матчей в должности действительно были важными, и в них нужно было одерживать только победу, однако трудно объяснить его настрой своей команды на товарищеский матч против Украины. Уже на второй минуте Милик пошел в опасный подкат сзади в Малиновском колено и сам же травмировался (из-за чего пропустит Евро). В общей сложности восемь футболистов "кадры" получили повреждения в этом поединке.

Возможно, где-то и украинцы жестко играли, но именно поляки чуть ли не в каждом моменте шли до самого конца. На столько нужна была победа против "сине-желтых", или на столько некоторые резервисты хотели не только попасть в заявку на Евро, но и играть на турнире? Хотя такой настрой в матчах континентального первенства очень полезный. Главное для Пробежа, чтобы еще одна восьмерка футболистов в товарищеском матче с Турцией 10 июня не травмировалась из-за чрезмерного желания.

Прогноз на выступление

Группа поляков откровенно сложна. На прошедшем Евро они заняли последнее место в квартете со Швецией, Испанией и Словакией. Теперь же преимущество Нидерландов и Франции – более чем очевидно, также и Австрия – это очень сильная команда. Технически и индивидуально "кадра" уступает всем трем сборным, поэтому надеяться на хорошие результаты сложно.

Конечно же, момент неожиданности никто не отменял. Но если подумать с холодной головой, то третья позиция в квартете будет еще хорошим вариантом для поляков. Правда, прогнозируем последнее место и очередной вылет из группового этапа.