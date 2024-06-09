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Мрачные перспективы. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Польша

ЕВРО-2024
Обновлено

Континентальное первенство – не сильная сторона "кадры"

Мрачные перспективы. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Польша

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

В недавнем товарищеском матче против Украины сборная Польши выдавила едва ли не максимум из своих полумоментов. Победа в два гола против хорошего соперника – это не показатель высокого уровня сборной. Тем более что "кадра" провалила основной этап отбора и вышла на ЧЕ только через Лигу наций, из-за чего попала в группу к очень сильным соперникам. Учитывая эти и многие другие факторы (особенно это касается их группы), трудно дать полякам положительный прогноз на Евро-2024.

Исторический максимум

Несмотря на феерию поляков на Чемпионатах мира в 1974 и 1982 годах (две бронзы), вплоть до 2008 года они не могли преодолеть сито квалификации на континентальное первенство. С тех пор "кадра" регулярно участвует на Евро. Правда, трижды останавливала свои выступления на стадии группового этапа и только однажды проходила в 1/4 финала – в 2016 году.

Тогда поляки играли в одной группе с Украиной (а также Германией и Северной Ирландией) и вышли из второго места. В первом матче плей-офф им удалось обыграть Швейцарию в серии пенальти, а в четвертьфинале в серии послематчевых ударов с точки уже была сильнее Португалия.

Путь на Евро

После жеребьевки отборочной кампании поляки были в своей группе очевидным лидером. Считалось, что Чехия может навязать конкурентную борьбу "кадре", возможно будет пытаться Албания. Молдавия и Фарерские острова сразу же списали со счетов.

В итоге Польша за период квалификации поменяла тренера (Сантуша на Пробежа) из-за неудовлетворительных результатов. Более того, "кадра" лишила себя шансов на первые два места в группе еще за тур до финиша соревнований.

Восемь матчей: три победы (две – над Фарерами), две ничьи и три поражения. 11 очков из 24 возможных. Молдова победила поляков, а также сыграла вничью – в итоге набрала всего на один зачетный пункт меньше. Из квинтета напрямую на Евро вышли Албания и Чехия.

Поляки воспользовались планом Б. Хоть и они не выиграли свою группу Лиги наций в дивизионе А, но квалификации других победителей дали им возможность сыграть в плей-офф. В полуфинале очень повезло с жеребьевкой: Эстония была разгромлена со счётом 5:1. Решающий матч против Уэльса был куда сложнее. После 120 минут нулей только в серии пенальти Польша выиграла борьбу за путевку на Евро.

Главная звезда

Думать здесь вообще не нужно. Роберт Левандовский – это не только самый звездный польский исполнитель периода своей карьеры, но и в последние 30-40 лет. В этом сезоне он поймал немало негативных отзывов по поводу своей игры, постоянно получал критику. Но даже в таком случае в свои 35 лет нападающий забил 19 голов в чемпионате Испании, оформив еще восемь ассистов. Потому вопросов к форме Левандовского не должно быть.

149 матчей за национальную команду, 81 гол и 32 ассиста. Три участия на Чемпионате Европы, два – на Чемпионате мира. Капитанство в команде с 2014 года. Настоящая легенда.

Игрок, который может стать открытием

Много интересных футболистов есть у поляков, правда, большинство – уже в приличном футбольном возрасте. Молодой звездой польского левого фланга является Николя Залевский, представляющий “Рому”.

Этот турнир потенциально станет для него первым полноценным соревнованием. Два года назад он ехал на Мундиаль, но провел там не полных полтора тайма. Теперь пора о себе заявлять.

Он является воспитанником "Ромы", да и вообще уроженцем Италии. В прошлом сезоне на его счету 33 матча и три ассиста во всех турнирах. Футболист 2002 года рождения не имел стабильной игровой практики ни при Моуринью, ни при де Росси, проведя всего четверть поединков Серии А со старта. Однако он заслуживает больше, чем получает.

Тренер, тактика, стиль

Михаил Пробеж возглавляет команду с сентября прошлого года – тогда он получил задачу выйти на Евро. Пусть и у него не получилось это напрямую, а через плей-офф, но все равно наставник справился. Потому и продолжает возглавлять команду и на континентальном первенстве.

Под его руководством "кадра" ни разу не проиграла: две ничьи и пять побед. В то же время много пропускала: девять раз, но и немало забивала – 19 голов.

Коллектив Пробежа играет в три центральных защитника – это мы видели и в товарищеском поединке против сборной Украины. Много внимания уделяет игре на атаку, из-за чего хромает защита. Латерали больше играют вперед (те же Залевский или Франковский), поэтому в обороне часто остаются просто три центрбека.

Определенные вопросы есть к мотиваторским возможностям Пробежа. Пусть и большинство его матчей в должности действительно были важными, и в них нужно было одерживать только победу, однако трудно объяснить его настрой своей команды на товарищеский матч против Украины. Уже на второй минуте Милик пошел в опасный подкат сзади в Малиновском колено и сам же травмировался (из-за чего пропустит Евро). В общей сложности восемь футболистов "кадры" получили повреждения в этом поединке.

Читайте такжеВ матче против Украины травмировалось восемь поляков. Милик пропустит Евро-2024

Возможно, где-то и украинцы жестко играли, но именно поляки чуть ли не в каждом моменте шли до самого конца. На столько нужна была победа против "сине-желтых", или на столько некоторые резервисты хотели не только попасть в заявку на Евро, но и играть на турнире? Хотя такой настрой в матчах континентального первенства очень полезный. Главное для Пробежа, чтобы еще одна восьмерка футболистов в товарищеском матче с Турцией 10 июня не травмировалась из-за чрезмерного желания.

Прогноз на выступление

Группа поляков откровенно сложна. На прошедшем Евро они заняли последнее место в квартете со Швецией, Испанией и Словакией. Теперь же преимущество Нидерландов и Франции – более чем очевидно, также и Австрия – это очень сильная команда. Технически и индивидуально "кадра" уступает всем трем сборным, поэтому надеяться на хорошие результаты сложно.

Конечно же, момент неожиданности никто не отменял. Но если подумать с холодной головой, то третья позиция в квартете будет еще хорошим вариантом для поляков. Правда, прогнозируем последнее место и очередной вылет из группового этапа.

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Австрия Нидерланды Франция Польша Михал Пробеж
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.