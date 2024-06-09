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Моуриньо: Италия? Не думаю. У них не очень талантливое поколение
Назвал главных фаворитов Евро-2024
Фото: The Sun
Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью рассказал, кого считает фаворитом на Евро-2024.
"Наверное, практически все думают, равно как и я. Португалия, Англия, Франция, затем Германия и Испания.
Италия? Не думаю. У них не очень талантливое поколение. Не думаю, что они снова выиграют", — сказал португалец.
Напомним, Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июня в Германии.
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