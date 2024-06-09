Моуриньо: Италия? Не думаю. У них не очень талантливое поколение

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью рассказал, кого считает фаворитом на Евро-2024.

"Наверное, практически все думают, равно как и я. Португалия, Англия, Франция, затем Германия и Испания.

Италия? Не думаю. У них не очень талантливое поколение. Не думаю, что они снова выиграют", — сказал португалец.