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Саутгейт: Сможет ли Беллингем вести за собой команду? Я уверен, что сможет
Саутгейт - о влиянии Беллингема внутри сборной
The Independent
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал игру полузащитника Джуда Беллингема
"Сможет ли Беллингем вести за собой команду? Я уверен, что сможет, но это не входит в его обязанности. Я уверен, что он способен справиться с давлением, но мы не ставим всё на Джуда. У нас много хороших игроков. И это коллективное дело, поехать и попытаться выиграть турнир. Он, конечно, игрок с потрясающим менталитетом и окажет большое влияние на всю команду", — приводит слова Саутгейта ВВС.
Напомним, на Евро-2024 сборная Англии находится в группе С. Соперниками англичан являются Словения, Дания и Сербия.
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