Саутгейт: Сможет ли Беллингем вести за собой команду? Я уверен, что сможет

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал игру полузащитника Джуда Беллингема

"Сможет ли Беллингем вести за собой команду? Я уверен, что сможет, но это не входит в его обязанности. Я уверен, что он способен справиться с давлением, но мы не ставим всё на Джуда. У нас много хороших игроков. И это коллективное дело, поехать и попытаться выиграть турнир. Он, конечно, игрок с потрясающим менталитетом и окажет большое влияние на всю команду", — приводит слова Саутгейта ВВС.