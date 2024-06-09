Каррагер: Я думаю, что Германия выйдет в финал

Джейми Каррагер поделился своими мыслями касательно фаворитов на Евро-2024.

"Я думаю, что Германия выйдет в финал, потому что она дома и у нее есть опытные игроки, но победит Франция ведь игроки которые не попадают в сборную Франции, выигрывают Лигу чемпионов. Можете ли вы себе представить, что Англия будет делать без Кейна или Беллингема? Тем временем Франция может сыграть без Мбаппе", — сказал бывший защитник "Ливерпуля".