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Один из лидеров сборной Чехии пропустит Евро из-за велосипеда
У локомотива серьезная кадровая потеря
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник национальной команды Михаил Садилек на австрийском сборе получил повреждение. Сообщается, что это произошло во время езды на велосипеде.
Футболист "Твенте" был среди футболистов, которые помогли Чехии пробиться в ¼ финала прошлого Евро. В спарринге против Мальты (7:1) он провел на поле все 90 минут в статусе капитана. В тренерском штабе еще не решили, будут ли кого-то вызвать на его место.
В конце мая Михалу исполнилось 25 лет. В первой команде Садилек выступает с 2020-го (24 встречи).
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