Один из лидеров сборной Чехии пропустит Евро из-за велосипеда

Полузащитник национальной команды Михаил Садилек на австрийском сборе получил повреждение. Сообщается, что это произошло во время езды на велосипеде.

Футболист "Твенте" был среди футболистов, которые помогли Чехии пробиться в ¼ финала прошлого Евро. В спарринге против Мальты (7:1) он провел на поле все 90 минут в статусе капитана. В тренерском штабе еще не решили, будут ли кого-то вызвать на его место.

В конце мая Михалу исполнилось 25 лет. В первой команде Садилек выступает с 2020-го (24 встречи).