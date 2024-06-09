Малиновский назвал игрока сборной, которому доверил бы решающий пенальти в финале Евро

Полузащитник "Дженоа" представил возможный выход "желто-синих" в финал с серией пенальти. Бывший футболист "Аталанты" знает, кто бы мог нанести решающий удар.

“Забарный, потому что у него психология очень сильная. Для меня это большой пример для молодых футболистов. И по психологии, и по его прогрессу. На каждый сбор приезжаешь и видишь, как он вырос. На каждом сборе он становится сильнее”, – отметил игрок.

Илья дебютировал в сборной в 2020 году и провел уже 37 поединков. В сентябре ему исполнится 22 года.