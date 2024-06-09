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Малиновский назвал игрока сборной, которому доверил бы решающий пенальти в финале Евро
Руслан выбрал партнера по команде с лучшей ментальной готовностью
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Дженоа" представил возможный выход "желто-синих" в финал с серией пенальти. Бывший футболист "Аталанты" знает, кто бы мог нанести решающий удар.
“Забарный, потому что у него психология очень сильная. Для меня это большой пример для молодых футболистов. И по психологии, и по его прогрессу. На каждый сбор приезжаешь и видишь, как он вырос. На каждом сборе он становится сильнее”, – отметил игрок.
Илья дебютировал в сборной в 2020 году и провел уже 37 поединков. В сентябре ему исполнится 22 года.
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