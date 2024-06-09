Полузащитник Румынии: Матч с Украиной – самый важный. Надеемся пошуметь

17 июня соперники сыграют в 1-м туре групповой стадии. Мариус Марин дал комментарий к старту континентального первенства.

“Первый матч с Украиной – самый важный. Хотим хорошо начать и произвести хорошее впечатление. Мы надеемся пошуметь на турнире. У нас достаточно игроков, которые играют в Лиге чемпионов, Лиге Европы. Они делают разницу. У нас есть несколько очень важных матчей для нашей карьеры, нашей истории. Надо отдать все, потому что с нами очень много румын. На этом чемпионате мы должны играть за Румынию и за румын”, – отметил игрок.