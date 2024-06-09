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Полузащитник Румынии: Матч с Украиной – самый важный. Надеемся пошуметь
Футболист команды поделился ожиданиями от соревнований
Getty Images/Global Images Ukraine
17 июня соперники сыграют в 1-м туре групповой стадии. Мариус Марин дал комментарий к старту континентального первенства.
“Первый матч с Украиной – самый важный. Хотим хорошо начать и произвести хорошее впечатление. Мы надеемся пошуметь на турнире. У нас достаточно игроков, которые играют в Лиге чемпионов, Лиге Европы. Они делают разницу. У нас есть несколько очень важных матчей для нашей карьеры, нашей истории. Надо отдать все, потому что с нами очень много румын. На этом чемпионате мы должны играть за Румынию и за румын”, – отметил игрок.
Марин выступает в сборной с 2022 года (20 встреч). На клубном уровне Мариус представляет итальянскую "Пизу". В последних трех сезонах Серии Б он получил 41 желтую карточку.
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