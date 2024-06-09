Потенциального охранника на Евро подозревают в подготовке теракта

Мужчина пытался устроиться на три массовых события в Германии, включая чемпионат Европы, но служба безопасности отказала. Он был задержан в аэропорту Кельна.

Осенью он прислал 1 700 долларов из-за криптобиржи в поддержку афганской организации "Вилаят Хорасан", которую связывают с ИГИЛ. У правоохранителей есть предположение, что он мог совершить теракт.

Добавим, что в Германии проводятся дополнительные проверки на границах, чтобы обеспечить высокий уровень безопасности во время Евро.