Жиру завершает, Гризманн стареет, вся надежда на Мбаппе. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Франция

Исторический максимум

Франция побеждала на чемпионатах Европы дважды.

Впервые — в 1984-м, когда феноменальный турнир удался Мишелю Платини, забившему 9 голов в 5 матчах.

Второй раз — в 2000-м, и это уже расцвет поколения Зидана, Анри, Виейра, а еще лебединая песня Дешама и Джоркаэффа. Финал с Италией — абсолютная классика, превратившая Вильтора и Трезеге в героев нации.

Ну, и еще был финал Евро-2016, где героем стал уже португалец Эдер. Интересно, хоть кто-то знает, где он сейчас? Бывают игроки одного сезона, а этот — одного удара.

La masterclass de Michel Platini à l'Euro 84. 9 buts en 5 matchs pic.twitter.com/oSNchvuKfe — Perdants magnifiques (@TousPoulidor) February 16, 2023

Путь на Евро

Никаких нервов - уверенно и на классе.

Лишь Нидерланды выглядели способными бросить вызов "Ле Бле", однако уже в 1-м туре напомнили, что их тренирует Куман — 0:4.

Ну, а кто там мог остановить вице-чемпионов мира? Ирландцы? Греки? Гибралтар?

При этом команда Дешама в дальнейшем не играла ярко. В Дублине, например, ее выручил дальний удар Павара (1:0), дома с греками — последний пенальти в карьере Матеу Лаоса (1:0).

Да и выезд в Нидерланды во втором круге тоже не был проходным, хотя гениальный Мбаппе нашел способ победить (2:1).

Вот кого действительно удалось унизить по полной программе, так это Гибралтар. 14:0 - новый рекорд отборов в Европе. Достижение это или нет - у каждого свое мнение, решайте.

А уже последний тур — выезд в Афины — начали без Мбаппе, пропустили дважды, но с выходом Килиана наверстали и лишь чудом не победили (2:2). Это единственная осечка за весь цикл.

Два поражения в спаррингах с Германией помним, но близко к сердцу не принимаем - на то они и товарняки.

Главная звезда

Килиан Мбаппе - а кто же еще?

В 25 лет он уже является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции в официальных матчах.

Также у Килиана больше голевых пасов за "Ле Бле", чем у Зидана и Анри. До рекордсмена - Гризманна - всего три ассиста.

256 голов за "ПСЖ", 47 - за сборную, 44 — в прошлом сезоне. Да, Мбаппе не добавил себе фанатов, переподписывая выгодные с точки зрения денег, но безнадежные в плане больших трофеев контракты с "ПСЖ", однако только болван будет отрицать его гениальность.

Да и ко всему, золотая клетка наконец-то позади — Мбаппе уже официально в "Реале".

Акклиматизация в Мадриде - конечно, это вызов. Ему предстоит поделить поле с Винисиусом и Беллингемом.

Вместе с тем в сборной Франции все уже поделено, и здесь Килиан — признанный лидер. Он не был им на ЧМ-2018, где заправлял Гризманн; не умел им быть на Евро-2020, и пережил самый большой в жизни провал. Ну, а уже ЧМ-2022 расставил все по местам.

Потенциальное открытие

Дешам везет на Евро взрослых; из U-21 - только Уоррен Заир-Эмери из "ПСЖ".

В прошлом сезоне 18-летний юноша набегал за клуб 3300 минут. Играет центрхава; хорошо бежит, отбирает, выдерживает давление. В среднем за матч выполняет по 70 пасов с точностью более 92%. Может играть как ближе к атаке, так и "волнореза", но комфортнее всего ему в роли "8-ки".

Спокойствие и правильные решения в позиционных атаках сделают Уоррена основным в "Ле Бле" через 2-3 года, не сомневайтесь. Это Евро - это как первое свидание.

А, ну и Заир-Эмери уже имеет дебютный гол за Францию — в ворота Гибралтара, причем в том эпизоде Уоррену едва ногу не сломали, он пропустил три недели.

Тренер, тактика и стиль

Дидье Дешам на посту так давно, что уже с ним сросся.

Назначили его в славном мирном 2012-м - спасать отечество после провалов имени Доменека и Блана.

И DD спас, вопросов нет. Апогеем стала победа на ЧМ-2018, но и финалы на Евро-2016 и ЧМ-2022 - разве это плохо? Пожалуй, самым слабым решением Дешама за 12 лет у руля было возвращение в сборную Карима Бензема, но все мы люди.

В FFF это понимают и за мелочи, вроде вылета из элиты Лиги наций, тренера не дергают. Его контракт рассчитан до 2026 года.

Вы спросите - эй, а как DD держится так долго? Ну, например, он убедил Дембеле прочитать книгу, чем шокировал Жиру, который не догадывался, что Усман умеет читать. Или подсадил команду на карточные игры, чтобы больше общались и меньше сидели каждый в своем смартфоне. А еще устроил культурный обмен - Дидье включал игрокам модных рэперов, а они ему - Дассена и Джонни Холлидея.

Тимбилдинг - вот в чем силен Дешам, и на уровне сборных, где нет времени наигрывать трехэтажные схемы, это с лихвой компенсирует бедный тактический арсенал.

В отборе Франция снова играла простенько - 4-2-3-1 или 4-3-3, в зависимости от глубины расположения Гризманна.

На воротах - Мик Меньян, который вырос в очень достойную смену Юго Льорису.

Справа в защите - Кунде из "Барсы" или Клосс из "Марселя", в зависимости от задач. Павар деградировал и из основы выпал.

В центре наигранной парой были Ибрагима Конате и Люка Эрнандес, но второй травмирован, поэтому это тоже слабое место. Кто бы его ни занял, Упамекано или Салиба, оба привозят.

Ну, и слева Тео Эрнандес на голову сильнее всех конкурентов. От его рывков по флангу немало будет зависеть и в атаке тоже.

В опорной зоне главные Орельен Чуамени и Адриен Рабьо. Вторая, "запасная" пара - Канте и Фофана. Также на крайний случай есть Камавинга и Заир-Эмери. Чистильщиками Франция могла бы укомплектовать еще несколько сборных уровня Евро.

Между тем на месте «десятки» Гризманн как был один, так им и остается, несмотря на 33 года и постепенный спад. Тупеет французский футбол - извините, но как есть.

Слева в атаке — и это важно — всегда Килиан Мбаппе. Это в клубе он может играть по центру, но Дешам его там не видит.

Справа — чаще всего Усман Дембеле, который возродил карьеру с помощью Хави, чтобы через год выбить его из Лиги чемпионов.

Центрфорвард — обязательно кто-то мощный. Оливье Жиру завершает выступления за сборную на этом Евро, и он отдаст все силы, которые еще остались. Маркус Тюрам — дриблер, технарь, но так себе финишер. Рандаль Коло Муани - гора мышц, но классом уступает первым двум.

Играет ли эта Франция красиво? Такое случается по большим праздникам. Да и не стиль это Дешама.

Дидье, как всегда, везет на Евро команду, которая хочет перемалывать оппонентов в борьбе, как мясорубка. Ну, а в атаке два гения, Мбаппе и Гризманн, что-то придумают.

Прогноз на турнир

На бумаге Франция-2024 — все еще один из главных фаворитов Евро наряду с Англией. Однако, в то же время, она слабее Франции-2022.

Гризманн и Жиру постарели, сдал Павар, а Упамекано, Салиба и Кунде не выросли в топовых стопперов. Центр поля богат именами, но они все разрушители почти без креатива. Тем временем в группе Нидерланды, Австрия и Польша — не гранды, но физически сильные команды, и Мбаппе сам не справится.

Наш прогноз — Франция с тяжелыми боями дойдет по крайней мере до полуфинала, но трофея не возьмет.