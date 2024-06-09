ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Идеальный тайминг: Мбаппе встретился взглядом с персонажем рекламы во время матча
Забавный эпизод в товарищеском поединке
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
5 июня "Ле Блё" без проблем разгромили Люксембург в домашнем спарринге (3:0). Килиан Мбаппе отдал 2 передачи и забил гол.
Новичок "Реала" умеет привлекать к себе внимание не только футбольным мастерством. Во время спарринга он стал героем забавного эпизода с рекламой, которую показывали на LED-баннерах.
Трансляторы зафиксировали этот момент и видео стало вирусным в соцсети Х.
Популярное сейчас
- Турецкому каналу пришлось извиняться за грудь болельщицы
- Малиновский назвал игрока сборной, которому доверил бы решающий пенальти в финале Евро
- Завтра определится судьба Маркевича в Карпатах
- Артем Пичичи Довбик один гол отыграл. Польша ушла на перерыв в матче с Украиной, ведя в счете 3:1. ВИДЕО
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО