ТМ. Франция - Канада 0:0. Без Мбаппе нет ни голов, ни игры

Наверное, первый матч в истории сборной Франции, по ходу которого президент распустил парламент.

Ранее ультраправые победили на выборах в Европарламент — может, в этом причина, что у "Ле Бле" не пошла игра? Большинство игроков — из семей, которых националисты грозятся чуть ли не депортировать.

Ну, а если серьезно, то эта Франция просто не умеет играть без Мбаппе.

Вице-чемпионам мира удались только стартовые 15 минут. На этом отрезке опасно пробивали по воротам Гризманн и Канте, Тюрам вообще в перекладину попал.

Ну, а уже к 20-й минуте атлетичной, физически мощной Канаде удалось стабилизировать игру, и на перерыв она ушла даже с большим количеством точных пасов — 230 против 219.

Более того, во втором тайме Канада так разошлась, что создавала больше угрозы, имела два отменных голевых моменты, но Миллар попал в перекладину со средней, а Дэвид, выйдя вдвоем на вратаря, не сумел выполнить точный прострел.

У Франции не было и этого. Гризманн, Канте, Жиру выполняли все по-ветерански медленно. Дембеле проиграл фланг Альфонсо Дэвису, Кунде тоже ни разу не преуспел. Дешам хотел получить пищу для размышлений? Что ж, он ее получил — как ранее Саутгейт после Исландии. Теперь вопрос, что тренер Франции со всем этим будет делать? Его команда стартует на Евро уже 17 июня матчем против Австрии.

Товарищеский матч. Бордо. "Матмют Атлантик"

Франция — Канада 0:0

Франция: Меньян — Кунде, Упамекано (Конате, 62), Салиба, Тео Эрнандес (Менди, 46) — Канте, Камавинга — Дембеле (Мбаппе, 74), Гризманн, Тюрам (Коман, 74) — Жиру (Барколя, 62)

Канада: Крепо — Джонстон (Ларея, 63), Бомбито, Корнеллиус (Миллер, 71), Дэвис — Бьюкенен (Шаффельберг, 84), Коне (Олувасейи, 84), Эусташиу, Миллар — Дэвид, Ларин (Осорио, 71)

Предупреждения: Камавинга, 39 — Джонстон, 36