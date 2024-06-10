Еще один спарринг сборной Украины и старт чемпионата Европы. Расписание футбола на 10 – 16 июня

Неделя продолжит пестрить товарищескими поединками, а закончится она уже матчами ЕВРО. Команда Реброва закроет подготовку к турниру встречей с Молдовой, также мы будем следить за остальными спаррингами с участием топ-сборных. Ну и затем полностью переключимся на главный футбольный марафон лета.

Понедельник, 10 июня

Поляки, разгромившие Украину со счетом 3:1 и потерявшие при этом кучу футболистов из-за повреждений, встретятся с Турцией. Проверят свои силы и грозные Нидерланды, и трудолюбивые чехи.

19:00. Чехия – Северная Македония. ТМ. Megogo

21:45. Нидерланды – Исландия. ТМ. Megogo

21:45. Польша – Турция. ТМ. Megogo

Вторник, 11 июня

Конечно же, главный спарринг дня для нас – это Молдова – Украина. Также ближе к ночи можно включить и посмотреть, как готовятся к ЕВРО Роналду и компания.

17:00. Азербайджан – Казахстан. ТМ. Megogo

18:00. Молдова – Украина. ТМ. Megogo

19:00. Греция – Мальта. ТМ. Megogo

19:00. Сан-Марино – Кипр. ТМ. Megogo

21:45. Северная Ирландия – Андорра. ТМ. Megogo

21:45. Португалия – Ирландия. ТМ. Megogo

Пятница, 14 июня

Первый день ЕВРО. Хозяева турнира принимают Шотландию. Однозначно нельзя пропустить открытие главного летнего соревнования. Тем более, команда Нагельсмана резко стала одним из главных фаворитов чемпионата.

22:00. Германия – Шотландия. ЕВРО. Megogo

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Суббота, 15 июня

Второй день ЕВРО. Первый тур добьют в группе A, начнут и закроют его и в квартете B. Естественно, очень интересно глянуть, в какой форме пребывают испанцы и итальянцы, доставят ли им проблемы мастеровитые хорваты и скромные албанцы соответственно.

16:00. Венгрия – Швейцария. ЕВРО. Megogo

19:00. Испания – Хорватия. ЕВРО. Megogo

22:00. Италия – Албания. ЕВРО. Megogo

Воскресенье, 16 июня

Все вступают в бой по очереди, что логично. Классная битва ожидается в поединке Польша – Нидерланды, да и англичан пропускать ну никак нельзя. Да, Саутгейт, да, прагматично, но до финальных стадий команда "трех львов" обязана доходить чисто по кадровому составу.