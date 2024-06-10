Франческо Кальцона: Мы слабая сборная. Мы знаем, какие сильные команды ждут нас на чемпионате Европы

Вчера в товарищеском матче Словакия разгромила Уэльс со счетом 4:0. У наших будущих соперников по группе это был последний поединок перед стартом на чемпионате Европы. Главный тренер словаков Франческо Кальцона после товарищеской встречи заявил, что его команда допустила несколько ошибок, которые нельзя допускать во время турнира.

"Если мы хотим добиться успеха на чемпионате, нам нужно приблизиться к идеальному выступлению. Мы не должны допускать ошибок, потому что одна или две могут стоить нам игры против Бельгии. Я частично доволен, потому что этого будет недостаточно для Евро. Нам нужно больше работать в атаке и защите. Я не говорю, что это было плохое выступление, но и не то, чего бы я хотел. Я очень хорошо знаю, что мы слабая сборная. Мы знаем, какие сильные команды ждут нас на чемпионате Европы. Мы должны быть идеальными, чтобы соответствовать им. Я смотрю на то, что нужно улучшить, а не на то, что нужно усовершенствовать", - сказал Франческо Кальцона на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что Словакии первую игру на Евро-2024 проведет 17 июня против Бельгии, а через четыре дня словаки сыграют против сборной Украины во втором туре группового этапа.