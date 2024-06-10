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Звёздный полузащитник нидерландцев может пропустить первую игру сборной на Евро
Игрок постепенно возвращается в строй команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Рональд Куман пообщался с прессой накануне товарищеского матча с Исландией в понедельник. Тренер сборной Нидерландов предоставил обновленную информацию о состоянии здоровья Френки де Йонга. Полузащитник присоединился к групповым тренировкам в воскресенье, но все еще неясно, выйдет ли он на матч против Польши через неделю.
"Он еще не все сделал. Во время позиционной игры мы использовали его как нейтрального игрока. Чтобы вывести его из дуэлей, но чтобы он был частью группы. Следующий шаг сделан, но он еще не готов играть матчи. Может случиться так, что Фрэнки не выйдет на первую игру. Тогда можно подождать до второй или третьей игры. Такой вариант возможен. Даже если он не может сыграть первые две игры, он должен придерживаться рекомендаций врачей", - цитирует Рональда Кумана Football-Oranje.com
Напомним, что в группе D первую свою игру сборная Нидерландов сыграет 16 июня против Польши.
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