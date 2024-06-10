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Лучано Спаллетти: У нас хороший состав, дальше нужно входить в турнирную ментальность
Сборная Италии завершила свою подготовку к Евро-2024
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера действующие чемпионы Европы минимально переиграли сборную Боснии и Герцеговины в рамках товарищеского матча (1:0). Лучано Спаллетти проанализировал, что удалось Италии воплотить в победе над боснийцами, а также над чем нужно поработать, чтобы подготовиться к ЕВРО-2024.
"Что мы могли бы сделать, так это больше прессинговать соперника, поскольку иногда мы давали им слишком много пространства и довольствовались тем, что отходили на 10 метров назад, оставляя мяч им. В целом это была хорошая игра, некоторым игрокам порой не хватало энергии и желания, мы также сделали несколько слабых пасов назад и не отслеживали их прессинг с полузащитниками. Нам нужно делать правильные передачи и максимально использовать те пространства, которые открываются. Мы сделали то, что нужно было сделать, мы убедились, что у нас хороший состав, дальше нужно входить в турнирную ментальность", - цитирует Лучано Спаллетти Football-Italia.net
Напомним, что в группе B первый свой поединок Италия проведет 15 июня против сборной Албании.
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