Без Алабы и в группу смерти: UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Австрия

Сборная Австрии начала свою футбольную историю 12 октября 1902 года. В Вене они провели свой первый международный матч против Венгрии. Тогда австрийцы разгромили своих соперников со счетом 5:0. Но после распада Австро-Венгерской империи с присоединением некоторых территорий к Германскому Рейху существовала только одна немецкая национальная сборная. Лишь после падения Германской Империи и восстановлением Австрийской Республики после Второй мировой войны вновь появилась сборная Австрии, которая получила приличное третье место на ЧМ-1954 года.

Исторический максимум на чемпионате Европы

С 1998 года, когда австрийцы в последний раз выступали на чемпионате мира, им не удалось квалифицироваться ни на один крупный международный турнир. Лишь в 2008 году как хозяева чемпионата Европы, они автоматически получили место в соревновании, но Австрия не смогла выйти из группы, набрав один балл за три матча. Через восемь лет команда снова попала на ЧЕ-2016, но установить новый рекорд в этом турнире так и не могла. А уже в чемпионате Европы-2021 (который не мог состояться в 2020 году, как планировалось, из-за пандемии COVID-19) сборная Австрии попала в плей-офф со второго места, опередив Украину и Северную Македонию. Но австрийцам не повезло и они проиграли Италии в рамках 1/8 финала со счетом 2:1.

Путь на Евро-2024

В отборе на Чемпионат Европы 2024 года Австрия сыграла в группе F с Бельгией, Швецией, Азербайджаном и Эстонией. Австрийцы в своем первом матче квалификации разгромили азербайджанцев со счетом 4:1, затем одержали победу в поединке с Эстонией (2:1) и сыграли вничью с Бельгией (1:1) и уверенно победили Швецию (2:0), вскоре сборная Австрии еще раз обыграла шведов, но уже со счетом 1:3. Команда лишь минимально проиграла бельгийцам - 2:3.

После выездной победы в Азербайджане со счетом 1:0 Австрия в третий раз подряд вышла на ЧЕ по футболу. На этот раз со второго места группы F. Кстати, в этом матче (против азербайджанцев) Австрия закончила играть с 10 игроками, поскольку Гвидо Бургшталлер получил красную карточку.

Главная звезда

Без сомнения, в национальной команде Австрии лидером является Давид Алаба. Но, к сожалению, из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена защитник мадридского "Реала" не сможет помочь команде на Евро-2024. Но тренер сборной Австрии Ральф Рангник не собирается лишать Алабу капитанской повязки и его лидерских качеств, специалист пригласил игрока в тренерский штаб. Таким образом, Давид отправится на Евро как неиграющий капитан и будет рядом с командой на протяжении всего турнира.

Кроме Алабы, звездным игроком и лидером сборной Австрии является Марко Арнаутович. Нападающий "Болоньи" дебютировал за национальную команду в октябре 2008 года и с тех пор стал незаменимым игроком. За свою международную карьеру Арнаутович провел 111 матчей, в которых забил 36 голов. Этот результат делает его вторым лучшим бомбардиром в истории австрийской национальной команды, после легендарного Тони Польстера.

На клубном уровне в сезоне 2022/23 форвард провел 21 матч, в которых отметился десятью голами, поскольку 34-летний футболист часто страдал от травм. Сейчас Марко выступает за "Интер" на правах аренды, но с 1 июля победитель Лиги Чемпионов 2009/10 официально станет игроком "Интернационале".

В сезоне 2023/24 Серии А нападающий вышел на замену в 22 поединках, а в основе лишь в пяти матчах. Но это не помешало футболисту забить 7 голов и отдать 3 результативные передачи.

Потенциальное открытие

Единственный потенциальный дебютант в составе сборной - 22-летний атакующий хавбек Тьерно Балло из "Вольфсбергера". Полузащитник - быстрый, техничный и креативный игрок, который также может играть как на позиции левого вингера, так и нападающего.

В сезоне 2023/24 Тьерно стал одним из лучших молодых игроков австрийской Бундеслиги. Он забил 12 голов и отдал 3 ассиста в 27 матчах чемпионата.

Балло также сыграл важную роль в выходе "Вольфсбергера" в 1/8 финала Кубка Австрии в 2023 году. В первом круге соревнования полузащитник отдал 1 голевую передачу, а в первом матче плей-офф Тьерно забил один гол, благодаря которому началась серия пенальти. Но тогда команда 22-летнего футболиста проиграла ФК "Леобен" со счетом 5:4.

Тренер, тактика, стиль

Сборная Австрии под руководством Франко Фоды (бывший наставник команды, который ушел с поста в 2022 году), демонстрировала дисциплинированный, но несколько прямолинейный футбол, делая акцент на контратаках. Но два года назад с приходом Ральфа Рангника на тренерский мостик ситуация начала меняться.

Специалист привил сборной новую философию игры, основанную на высоком прессинге, контрпрессинге, динамичном темпе, быстрых контратаках. Их цель - забить гол как только отобрали мяч у соперника.

Команда владеет мячом примерно 50% игрового времени, быстро переходя от обороны к атаке с помощью коротких вертикальных или диагональных передач. Это позволяет им быстро разыграть комбинацию и выйти на ударную позицию. Что касается игровых схем, то команда специалиста успешно использовали как 4-2-3-1, так и 4-3-3, но базовой для сборной Австрии является первая комбинация.

Прогноз на выступление

Австрия попала в настоящую группу смерти: Франция, Нидерланды и Польша. Их шансы на выход в плей-офф с первого или второго места минимальны, поскольку австрийцам будет трудно обойти финалистов (французов) и четвертьфиналистов (нидерландцев) чемпионата мира 2022 года. Поэтому поляки являются прямыми конкурентами для сборной Австрии. Судя по результатам квалификации, то все-таки в этом поединке фаворитом являются австрийцы. Вероятно, именно они выйдут в 1/8 финала с третьего месяца.