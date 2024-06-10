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Саньоль: Надеюсь, что участие в Евро даст федерации и грузинскому народу опыт, который подтолкнет нас к новым свершениям
А его сын ждет с нетерпением матч грузин против Португалии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В группе F нынешнего Евро будут соревноваться Португалия, Турция, Чехия и Грузия. Последняя команда впервые в своей истории сыграет на этом турнире. В недавнем интервью представителям УЕФА главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль сказал, что для его подопечных участие на Евро-2024 уже является большим достижением для команды.
"Это не самая большая федерация в Европе, но она старается упорно работать и делать все хорошо. Она пытается помочь молодым людям развиваться. Я надеюсь, что участие в Евро даст федерации и грузинскому народу опыт, который подтолкнет нас к новым свершениям в будущем. Цель состоит в том, чтобы все - игроки, персонал и федерация - получили опыт во время этого замечательного турнира. Один из моих сыновей, я думаю, является самым большим фанатом Криштиану Роналду в мире. Поэтому я знаю, что встреча с Португалией делает моего сына счастливым, и это замечательно для меня как для отца. Это будет очень сложная группа, потому что Португалия - великая европейская команда. За последние годы Турция проделала великолепную работу, с приходом новых, молодых и очень талантливых игроков. Что касается Чехии, то она имела замечательных игроков на протяжении всей своей истории и участвовала в многочисленных турнирах. И, наконец, Грузия. Это немного неожиданный гость, который проскользнул на этот турнир незамеченным. Несомненно, что против Португалии, Чехии или Турции мы покажем все, на что способны", - заявил Вилли Саньоль.
Добавим, что первую игру на чемпионате Европы Грузия проведет 18 июня против сборной Турции.
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