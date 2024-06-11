Золото покрылось патиной. UA-Футбол представляет участников ЕВРО-2024: Бельгия

От золотого поколения сборной Бельгии остались, скорее, только осколки. Тибо Куртуа в Германию не поедет, Эден Азар завершил карьеру, Тоби Алдервейрелду уже не до ЕВРО, как и Дрису Мертенсу. Сейчас в команде нет такого, что все сияют как алмазы. Возник четкий сплав талантливой молодежи и закаленного опыта – и это даже к лучшему.

Исторический максимум

Бельгия замыкает ТОП-3 рейтинга ФИФА. В своей истории она 6 раз выступала на ЕВРО. Естественно, речь идет об очень сильной сборной, одной из лучших национальных команд мира. В рамках чемпионатов Европы лучшие достижения "красных дьяволов" припали на 70-80-е года. В 1972-м бельгийцы заняли третье место, уступив будущему чемпиону ФРГ (1:2) и выиграв матч за бронзу у Венгрии (1:2). В 1980 году "королям" удалось стать уже серебряными призерами. В финале поджидали старые знакомые из ФРГ (1:2).

XXI век начался с ЕВРО-2000, там команда застопорилась на групповом этапе, после чего три турнира подряд (2004, 2008, 2012) не могла пройти даже квалификацию. В 2016-м и 2020-м (точнее, 2021-м) золотое поколение сборной вылетело на стадии четвертьфинала. Конечно же, в данном контексте нельзя не учесть выступления на Мундиалях. В рф "дьяволы" стали бронзовыми призерами ЧМ, а вот в Катаре провалились еще в квартете. ЕВРО-2024 – последний шанс для Де Брюйне, Лукаку, Карраско, Вертонгена и Витселя громко хлопнуть дверью.

Путь на ЕВРО

В отборочной группе F на чемпионат Европы Бельгия сражалась с Австрией, Швецией, Азербайджаном и Эстонией. Ну, как сражалась… Вышла в финальную стадию в седьмом туре. "Красные дьяволы" вполне спокойно финишировали первыми (6 побед и 2 ничьи), опередив Австрию на 1 зачетный пункт. Пару раз не обошлось без вызовов, главного преследователя бельгийцы натужно обыграли на выезде (2:3), а два паритета случились дома, с той же Австрией (1:1), и Швецией (1:1), когда с квалификацией уже все было ясно. В остальном – закономерные уверенные разгромы более слабых оппонентов.

Пару слов о подготовке Бельгии к турниру через товарищеские матчи. В мартовских спаррингах были зафиксированы две ничьи, с Ирландией (0:0) и Англией (2:2). Зато в июне бельгийцы размялись на Черногории (2:0) и Люксембурге (3:0). В первом летнем товарняке подопечные Тедеско не реализовали множество моментов, но в окончательном итоге встречи сомнений не было.

Главная звезда

Особо что-то придумывать и как-то юлить здесь смысла нет. Это все еще Ромелу Лукаку. Нападающий исправно клепает автографы в футболке сборной, является ее главным столпом на финальной трети поля. Безусловно, у Бельгии хватает тех, кто способен взять игру на себя в ответственный момент, но если вдруг выпадет Ромелу, то такого ориентира в атаке "красные дьяволы" могут и не найти.

Лукаку стал лучшим бомбардиром отбора, форвард забил рекордные для данной стадии 14 голов. Конечно, солидно помог оторваться от Роналду (10) и Мбаппе (9) покер в ворота Азербайджана. А вот если брать раздевалку, то там прям все грустно. Ближайшие преследователи Лукаку в стане "красных дьяволов" – это Троссард и Лукебакио, по 2 мяча.

Страйкер провел адекватный сезон и в "Роме", "волки" дошли до полуфинала ЛЕ и квалифицировались в этот турнир на следующую кампанию (6-е место в Серии А). У бельгийца 47 матчей во всех турнирах, 45 из них с первых минут, 21 гол (при 14.6 xG) и 4 ассиста. Возможно, после ЕВРО Ром сменит клубную прописку, ведь в Неаполь приехал Антонио Конте.

Игрок, который может стать открытием

Жереми Доку стал лучшим ассистентом бельгийцев в квалификации на ЕВРО (4 результативных передачи). Вингер "Манчестер Сити" обладает смелым взрывным дриблингом, безусловно, это тот огонек, который очень нужен сейчас Бельгии, но это точно не новый человек в составе команды. От Жереми мы априори ждем уверенного высококлассного выступления.

А вот кто может стать открытием… Здесь следует обратить внимание на таких исполнителей, как правый вингер "ПСВ" Йохан Бакайоко и форвард "РБ Лейпциг" Лоис Опенда. Йохан выбил 13+10 по системе "гол + пас" в клубном сезоне-2023/24, а Лоис настрелял 28 мячей за "быков", подтвердив свое реноме бомбардира времен "Ланса". Скорее, это он в случае чего подменит Лукаку, а не Лудебакио. Возможно, наконец-то громко заявит о себе вечно талантливый Шарль Де Келеталаре, или же выжжет центр поля с замены молодой Артур Вермеерен. К ним тоже советуем присмотреться.

Тренер, тактика, стиль

Итало-немецкий тренер Доменико Тодеско ранее возглавлял такие команды, как "Шальке", "РБ Лейпциг" и, прости, господи, московский "Спартак". В его послужном списке только 1 трофей, Кубок Германии с немецкими "быками".

Он сменил Роберто Мартинеса в феврале 2023 года, как раз перед стартом квалификации ЕВРО. Доменико стал третьим наставником, стартовавшим с двух побед после назначения в бельгийскую команду (разгром шведов в отборе 0:3 и победа в спарринге с немцами 2:3).

Тедеско принадлежит к когорте современных специалистов. Он делает большой акцент на поиске пространства, прессинге у чужих ворот, ставит атакующий стиль. Предпочитает позиционный футбол в схеме 4-3-3 и ее вариациях (4-2-3-1 и 4-1-4-1), но умеет и переключать режимы, Доменико способен адаптироваться под футболистов и подстраиваться под ситуацию на поле (4-2-2-2 и 3-5-2).

Тренер взял на ЕВРО 25 футболистов, хотя правила позволяли включить в заявку 26 игроков:

"Я бы поехал в Германию с 23 исполнителями, просто потому что я считаю, что гармония в команде имеет решающее значение. Когда вас 23, есть привязанность к каждому игроку, у каждого есть перспектива играть. Но даже если мы думаем, что к началу турнира все будут в хорошей форме, у нас остаются некоторые вопросы. Вранкс. Вертонген. Тилеманс. И, конечно, Театт. Отсюда взвешенное решение вызвать 25 ребят".

Возможно, этим 26-м мог стать Куртуа. В мае Тедеско исключил возможность участия голкипера "Реала" на предстоящем форуме:

"По этому вопросу все уже сказано. Я не хочу играть в пинг-понг. Мы концентрируемся на игроках, которые находятся в хорошей форме".

Стоит отметить, что в декабре прошлого года Куртуа лично объявил, что из-за травмы не примет участия в турнире. Возможно, причина не только в том, что Тибо пропустил, по сути, весь сезон, но и в отношениях с Тедеско (см. две ссылки выше).

Прогноз на выступление

Нужно понимать, что точно так же, как группой довольна Украина, так рада ей и Бельгия. Если подопечные Реброва уверенно метят на второе место и мечтают о выходе из квартета с первой строчки, то команда Тедеско просто ставит задачу выиграть группу, без лишних вопросов. Бельгия и Украина встретятся в 3-м туре, к тому моменту обе сборных желают иметь в своем активе по 6 очков.

Особых сомнений в том, что мы увидим Бельгию в 1/8 финала ЕВРО, нет. В случае выигрыша группы "красные дьяволы" попадут на команду, которая займет третье место в квартете A/B/C/D. Если вдруг бельгийцы финишируют вторыми (нам на радость?), то сыграют со сборной, которая оформит соответствующую строчку в группе D. Там Польша, Нидерланды, Австрия и Франция. Если это будут не французы (а вряд ли это будут французы), то подопечные Тедеско должны выходить в четвертьфинал. Там они, скорее всего, и закончат свой путь на турнире.