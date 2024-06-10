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Тебас: надеюсь, Испания дойдёт минимум до полуфинала. Евро сложнее чемпионата мира
Оригинальная мысль
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился ожиданиями от выступления сборной Испании на чемпионате Европы-2024.
"Надеюсь, Испания дойдёт как минимум до полуфинала. По уровню сложности чемпионат Европы стоит даже выше, чем чемпионат мира, потому что в нем участвуют отличные команды. В нашей сборной очень хорошие игроки", - заявил Тебас в интервью AS.
Напомним, Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Испании сыграет в группе B с Италией, Хорватии и Албанией.
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