Тебас: надеюсь, Испания дойдёт минимум до полуфинала. Евро сложнее чемпионата мира

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился ожиданиями от выступления сборной Испании на чемпионате Европы-2024.

"Надеюсь, Испания дойдёт как минимум до полуфинала. По уровню сложности чемпионат Европы стоит даже выше, чем чемпионат мира, потому что в нем участвуют отличные команды. В нашей сборной очень хорошие игроки", - заявил Тебас в интервью AS.