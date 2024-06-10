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Без Милика. Сборная Польши объявила окончательный состав на Евро-2024
26 игроков
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-служба сборной Польши опубликовала окончательный состав на чемпионат Европы-2024.
Вне заявки из-за травмы остался нападающий "Ювентуса" Аркадиуш Милик.
Вратари: Лукаш Скорупски ("Болонья"), Войцех Щенсны ("Ювентус"), Марцин Булка ("Ницца").
Защитники: Ян Беднарек ("Саутгемптон"), Бартош Берешински ("Эмполи"), Павел Давидович ("Верона"), Якуб Кивиор ("Арсенал"), Бартош Саламон ("Лех" Познань), Тимотеуш Пухач ("Кайзерслаутерн"), Себастьян Валукевич ("Эмполи")
Полузащитники: Пшемыслав Франковски ("Ланс"), Якуб Модер ("Брайтон"), Якуб Пйотровски ("Лудогорец"), Бартош Слиш ("Атланта Юнайтед"), Дамиан Шимански ("АЕК" Афины), Себастьян Шимански ("Фенербахче"), Никола Залевски ("Рома"), Петр Зелински ("Наполи"), Камиль Гросицки ("Погонь" Щецин), Тарас Романчук ("Ягеллония" Белосток), Каспер Урбански ("Болонья"), Михал Скураш ("Брюгге").
Нападающие: Роберт Левандовский ("Барселона"), Кароль Свидерский ("Верона"), Кшиштоф Пионтек ("Истанбул ББ"), Адам Букса ("Антальяспор").
На Евро-2024 сборная Польшы сыграет в группе D с Францией, Нидерландами и Австрией.
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