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Соперники Украины, сборная Румынии, отсеяла двух игроков для окончательной заявки своей команды на Евро-2024
Об этом сообщает Румынская футбольная федерация
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Balogh
Сборная Румынии, которая является соперником нашей сборной на групповом этапе Евро-2024, отсеяла двух футболистов для формирования окончательной заявки на турнир. Резван Сава и Константин Грамени будут наблюдать за выступлениями своей команды исключительно как зрители.
Голкиперы: Хорациу Молдован, Флорин Нице, Штефан Тырновану
Защитники: Андрей Рациу, Василе Могош, Андрей Буркэ, Раду Дрэгушин, Адриан Рус, Ионуц Неделчару, Богдан Раковицан, Никушор Банку.
Полузащитники: Дейан Сореску, Николае Станчу, Мариус Марин, Александру Чикылдеу, Резван Марин, Дариус Олару, Адриан Шут, Деннис Ман, Валентин Михеилэ, Яанис Хаджи, Флоринел Коман.
Нападающие: Денис Дрэгуш, Джеордже Пушкаш, Денис Алибек, Даниэл Бирлиджя.
Напомним, что сборная Румынии сыграет против Украины 17 июня в рамках первого тура группового этапа Евро-2024.
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