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Нидерланды - Исландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Нидерланды - Исландия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.06.24 ⋊ Международный Товарищеский Матч на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Dan Mullan
Исландия была близка к финальной части Евро-2024, но проиграла в финале плей-офф Украине. А уже после того островитяне удивили футбольный мир, одолев в спарринге саму сборную Англии. Возможно, этих суровых северных ребят не будет хватать на полях Германии? Зато там будут нидерландцы, которые проведут свой последний перед Евро контрольный матч именно с Исландией.
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Контрольный матч сборных. 10.06.2024
Нидерланды. Роттердам. Стадион "Фейенорд"
Арбитр в поле – Эвагелос Манухос (Греция)
Нидерланды 21:45 Исландия
Текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – MEGOGO Футбол 1
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