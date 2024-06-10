Нидерланды - Исландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Исландия была близка к финальной части Евро-2024, но проиграла в финале плей-офф Украине. А уже после того островитяне удивили футбольный мир, одолев в спарринге саму сборную Англии. Возможно, этих суровых северных ребят не будет хватать на полях Германии? Зато там будут нидерландцы, которые проведут свой последний перед Евро контрольный матч именно с Исландией.

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Контрольный матч сборных. 10.06.2024

Нидерланды. Роттердам. Стадион "Фейенорд"

Арбитр в поле – Эвагелос Манухос (Греция)

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