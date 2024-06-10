Жиру - о Евро-2024: Было бы мечтой получить еще один трофей

Нападающий "Милана" и сборной Франции Оливье Жиру высказался о предстоящем чемпионате Европы.

"Было бы мечтой получить еще один трофей. Евро - единственный большой титул, которого не хватает в моей коллекции.

Самое главное - выложиться на полную. В футболе все возможно. Лично для меня было бы фантастически забить 60 голов. Еще три гола, и это в пределах досягаемости".