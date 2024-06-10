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Жиру - о Евро-2024: Было бы мечтой получить еще один трофей
Форвард также стремится забить еще три гола
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Милана" и сборной Франции Оливье Жиру высказался о предстоящем чемпионате Европы.
"Было бы мечтой получить еще один трофей. Евро - единственный большой титул, которого не хватает в моей коллекции.
Самое главное - выложиться на полную. В футболе все возможно. Лично для меня было бы фантастически забить 60 голов. Еще три гола, и это в пределах досягаемости".
Напомним, что Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
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