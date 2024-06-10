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Арнаутович - о Евро-2024: Мы можем удивить любого, даже Францию
Сборная Австрии настроена на победу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Марко Арнаутович, нападающий "Болоньи" и сборной Австрии, поделился своими мыслями относительно предстоящего чемпионата Европы.
"Мы можем удивить любого, даже Францию. Это команда мирового класса, но там нет никого, с кем можно было бы сказать, что будет легко. Они являются одними из фаворитов чемпионата Европы.
Но мы едем на чемпионат Европы не в отпуск. 75% нашей команды живут в Германии. Они очень хорошо знают, что такое играть там".
Напомним, что чемпионат Европы-2024 начнется 14 июня в Германии.
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