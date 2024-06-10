Арнаутович - о Евро-2024: Мы можем удивить любого, даже Францию

Марко Арнаутович, нападающий "Болоньи" и сборной Австрии, поделился своими мыслями относительно предстоящего чемпионата Европы.

"Мы можем удивить любого, даже Францию. Это команда мирового класса, но там нет никого, с кем можно было бы сказать, что будет легко. Они являются одними из фаворитов чемпионата Европы.

Но мы едем на чемпионат Европы не в отпуск. 75% нашей команды живут в Германии. Они очень хорошо знают, что такое играть там".