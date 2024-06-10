ТМ: Сборная Чехии на последних секундах вырывает победу у Северной Македонии

Сборная Чехии на последних секундах одержала победу над Северной Македонией (2:1) в товарищеском матче.

Счет был открыт во втором тайме на 60-й минуте. Автором гола является Патрик Шик из Чехии, игроку удалось забить 11-метровый в правый нижний угол ворот.

Сборная Северной Македонии не растерялась, через пять минут Иснику Алиме удалось реализовать долгожданный момент, но их соперники в дополнительное время все-таки дожали и снова забили пенальти. Финальный свисток - 2:1.

Чехия - Северная Македония 2:1

Голы: Шик (60'), Алими (65'), Барак (90+8')