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ТМ: Сборная Чехии на последних секундах вырывает победу у Северной Македонии
2:1
Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Чехии на последних секундах одержала победу над Северной Македонией (2:1) в товарищеском матче.
Счет был открыт во втором тайме на 60-й минуте. Автором гола является Патрик Шик из Чехии, игроку удалось забить 11-метровый в правый нижний угол ворот.
Сборная Северной Македонии не растерялась, через пять минут Иснику Алиме удалось реализовать долгожданный момент, но их соперники в дополнительное время все-таки дожали и снова забили пенальти. Финальный свисток - 2:1.
Чехия - Северная Македония 2:1
Голы: Шик (60'), Алими (65'), Барак (90+8')
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