Нападающий сборной Польши травмировался, празднуя гол. Также покинул поле Левандовский

Нападающий сборной Польши Кароль Свидерский получил травму во время товарищеского матча против Турции.

27-летний футболист забил гол на 12-й минуте, выведя свою команду вперед, но во время празднования получил повреждение. Детали травмы пока неизвестны, но игрок рискует пропустить чемпионат Европы-2024.

Свидерского немедленно заменили, вместо него вышел Криштоф Пйонтек.

Также покинул поле Роберт Левандовский, который пожаловался Михалю Пробежу, главному тренеру команды, на травму.