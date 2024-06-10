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Нападающий сборной Польши травмировался, празднуя гол. Также покинул поле Левандовский
Детали повреждения пока неизвестны
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Польши Кароль Свидерский получил травму во время товарищеского матча против Турции.
27-летний футболист забил гол на 12-й минуте, выведя свою команду вперед, но во время празднования получил повреждение. Детали травмы пока неизвестны, но игрок рискует пропустить чемпионат Европы-2024.
Свидерского немедленно заменили, вместо него вышел Криштоф Пйонтек.
Также покинул поле Роберт Левандовский, который пожаловался Михалю Пробежу, главному тренеру команды, на травму.
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