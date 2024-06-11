Менье не сыграет на Евро-2024 из-за травмы. Бельгия везет на турнир 24 игрока

Защитник сборной Бельгии Томас Менье пропусти Евро-2024 из-за травмы задней поверхности бедра, которую он получил в товарищеском матче против Люксембурга (3:0).

Как сообщает официальный сайт бельгийской федерации футбола, сборная отправится в эту среду, но в составе делегации Менье не будет.

"Томас Менье не сможет поехать в Германию в среду из-за мышечной травмы. Его ждут дополнительные медицинские обследования, которые будут проведены в ближайшие дни", — говорится в пресс-релизе.

Интересно, что таким образом, на Евро-2024 бельгийская сборная приедет в составе 24 футболистов. Изначально заявка команды на турнир содержала в себе 25 фамилий, при этом менять Менье на другого исполнителя Тедеско не планирует.

Напомним, на чемпионате Европы сборная Бельгии стартует матчем со Словакией, а со сборной Украины она сыграет в заключительном, третьем туре группового этапа (26 июня).