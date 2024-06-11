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Функционер Стяуа спрогнозировал результат матча Румыния – Украина: Не думаю, что является чем-то необычным
Председатель Совета директоров ожидает положительного результата для трехцветных
Getty Images/Global Images Ukraine
У Михая Стоицы свое видение на стратегию сборной по набору очков в группе.
"Очевидно, что тренер хотел выиграть матч с Лихтенштейном (0:0), увидеть голы, но не смог. Но 0:0 с Украиной...? Вы считаете, что невозможно сыграть 0:0 с Украиной? Я не думаю, что 0:0 с Украиной чем-то необычным, и это дает нам большой шанс, а потом мы выигрываем у Словакии... Я не знаю как”, – сообщил функционер.
Национальные команды встретятся в понедельник, 17 июня. Старт поединка в 16.00.
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