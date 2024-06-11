ТМ. И снова травмы. Польша – Турция 2:1. Обзор матча и видео голов

"Белые орлы" открыли счет уже на 12-й минуте, но еще до перерыва Свидерский и Левандовский получили повреждения, поэтому тренерский штаб провел вынужденные замены.

"Лунные звезды" нанесли 22 удара по воротам, но в десяти эпизодах мяч пролетел мимо. Кипер Щенсный оформил 6 сэйвов, без которых было бы вероятное поражение.

Поляки стартуют на Евро 16 июня матчем против Нидерландов, а подопечные Монтеллы 18-го встретятся с Грузией.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор контрольного матча Польша – Турция

Варшава. PGE Narodowy

Польша – Турция 2:1

Голы: Свидерский, 12, Залевский, 90 – Йылмаз, 77