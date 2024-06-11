Экс-игрок Румынии: Украина не показала ничего экстраординарного в товарищеских матчах

Бывший атакующий полузащитник "Стяуа" (1963-1981) подверг критике сборную Румынии и прокомментировал уровень сборной Украины.

“Я не видел матча с Болгарией, а в поединке с Лихтенштейном мне хватило первые 20 минут. Когда я увидел, как выглядит наша сборная против такого соперника, я переключился на матч Германии с Грецией.

Важно сделать правильный вывод о том, почему это произошло. Возможно, футболисты не адаптировались к газону. Возможно, нужно было сыграть с еще более сильными соперниками – например, с Сан-Марино или Гибралтаром. Понятно, что я шучу, но я бы не удивился, если бы с этими командами у нас было еще больше проблем".