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Экс-игрок Румынии: Украина не показала ничего экстраординарного в товарищеских матчах
Марчел Редукану поделился мнением о желто-синих
Фото - Рrosport.ro
Бывший атакующий полузащитник "Стяуа" (1963-1981) подверг критике сборную Румынии и прокомментировал уровень сборной Украины.
“Я не видел матча с Болгарией, а в поединке с Лихтенштейном мне хватило первые 20 минут. Когда я увидел, как выглядит наша сборная против такого соперника, я переключился на матч Германии с Грецией.
Важно сделать правильный вывод о том, почему это произошло. Возможно, футболисты не адаптировались к газону. Возможно, нужно было сыграть с еще более сильными соперниками – например, с Сан-Марино или Гибралтаром. Понятно, что я шучу, но я бы не удивился, если бы с этими командами у нас было еще больше проблем".
"Впрочем, подобное случилось и с другими командами. Сборная Украины тоже не показала ничего экстраординарного в этих товарищеских матчах. Но это не изменяет тот факт, что украинская команда умеет демонстрировать футбол самого высокого уровня. Ничья с Украиной в стартовом матче Евро-2024 стала бы отличным результатом, но чтобы его достичь, нам нужно играть в другой футбол.
Думаю, основная проблема сборной Румынии – в линии полузащиты. А также в реализации голевых моментов: у нас есть несколько хороших игроков на завершающей стадии атак, и они должны забивать, когда для этого есть моменты. Но в целом на Евро нам нужно будет играть за пределами наших возможностей, потому что именно там находятся возможности наших соперников”, – считает бывший футболист.
Редукану защищал цвета сборной Румынии с 1976 по 1981 год.
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