Официально: Френки де Йонг не сыграет на Евро-2024

На этих выходных Фрэнки де Йонг вернулся к тренировкам после травмы лодыжки, которую он получил во время последнего Эль-Класико в Ла Лиге против мадридского "Реала". Сначала считалось, что игрок может пропустить лишь несколько матчей на Евро-2024, однако вчера официально стало известно, что полузащитник сборной Нидерландов не сыграет на турнире. Главный тренер "оранжевых" Рональд Куман раскритиковал "Барселону" за ненадлежащее отношение к реабилитации Френки де Йонга, поскольку он во второй раз травмировал лодыжку меньше чем за полгода.

"У него есть история травм голеностопного сустава. "Барселона" рискнула с ним, и теперь мы остались ни с чем", - заявил Рональд Куман.

Frenkie de Jong won’t participate at EURO 2024. ????



We are with you, Frenkie. ????#NothingLikeOranje pic.twitter.com/JlR3V5ETyZ