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Официально: Френки де Йонг не сыграет на Евро-2024
Об этом сообщает Футбольная федерация Нидерландов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На этих выходных Фрэнки де Йонг вернулся к тренировкам после травмы лодыжки, которую он получил во время последнего Эль-Класико в Ла Лиге против мадридского "Реала". Сначала считалось, что игрок может пропустить лишь несколько матчей на Евро-2024, однако вчера официально стало известно, что полузащитник сборной Нидерландов не сыграет на турнире. Главный тренер "оранжевых" Рональд Куман раскритиковал "Барселону" за ненадлежащее отношение к реабилитации Френки де Йонга, поскольку он во второй раз травмировал лодыжку меньше чем за полгода.
"У него есть история травм голеностопного сустава. "Барселона" рискнула с ним, и теперь мы остались ни с чем", - заявил Рональд Куман.
Frenkie de Jong won’t participate at EURO 2024. ????— OnsOranje (@OnsOranje) June 10, 2024
We are with you, Frenkie. ????#NothingLikeOranje pic.twitter.com/JlR3V5ETyZ
Напомним, что чемпионат Европы, который будет проходить в Германии, стартует уже 14 июня. Сборная Нидерландов в группе D будет соревноваться с Польшей, Францией и Австрией. Что касается Френки де Йонга, то игрок "Барселоны" провел в прошлом сезоне всего 30 поединков и отметился 2 голами.
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