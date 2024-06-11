Михал Пробеж: У Левандовского небольшое повреждение

Вчера Польша в товарищеском поединке переиграла сборную Турции со счетом 2:1. Впрочем, радости от этого было мало, поскольку сразу трое игроков из "кадры" получили травмы в этом поединке. Кароль Свидерский и Роберт Левандовский были вынуждены покинуть поле уже в первом тайме. Кроме того, во время перерыва преждевременно завершил свое выступление Павел Давидович, который позже также находился под опекой медицинского персонала команды. Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж на пресс-конференции после матча с Турцией успокоил фанов, особенно вокруг Левандовского. По его мнению, травма капитана сборной не является серьезной.

"У Роберта небольшое повреждение. Будем надеяться, что проблем не будет. Кароль (Свидерский) подвернул голеностопный сустав. Только после тестов будет известно, какова ситуация. Замена Павла Давыдовича также связана с небольшой травмой. Надеюсь, что все трое восстановятся за несколько дней. Пока что мы точно никого не будем вызывать", - заявил Михал Пробеж.

Добавим, что это уже не первые травмы игроков сборной Польши за последние несколько дней. Ранее во время матча с Украиной травмы получили Аркадиуш Милик и Тарас Романчук, в связи с чем форвард "Ювентуса" потерял шанс поехать на Евро-2024.