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Саутгейт: У английских игроков есть хороший опыт побед на клубном уровне, мы способны обыграть любого
"Нужно сделать еще один шаг" (с)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от выступления своих подопечных на чемпионате Европы-2024.
"Мы стабильно показываем хорошую игру на протяжении пяти или шести лет. Думаю, что последние пять лет мы входим в пятерку лучших в мире. Теперь у нас есть опыт действительно больших матчей в плей-офф, который, мне кажется, нам помог.
У наших игроков есть хороший опыт побед на клубном уровне, поэтому мы относимся к ряду тех команд, которые искренне чувствуют, что способны обыграть любого. Очень часто команды говорят о победе, но факты этого не подтверждают.
Мы можем это подтвердить, так как были в одном шаге от того, чтобы стать чемпионами Европы, поэтому мы знаем, что это возможно. Для команды это был психологический прорыв. Но нам нужно сделать ещё один шаг", - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.
Напомним, на Евро-2024 Англия сыграет в группе С с Сербией, Данией и Словенией.
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