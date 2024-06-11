Саутгейт: У английских игроков есть хороший опыт побед на клубном уровне, мы способны обыграть любого

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от выступления своих подопечных на чемпионате Европы-2024.

"Мы стабильно показываем хорошую игру на протяжении пяти или шести лет. Думаю, что последние пять лет мы входим в пятерку лучших в мире. Теперь у нас есть опыт действительно больших матчей в плей-офф, который, мне кажется, нам помог.

У наших игроков есть хороший опыт побед на клубном уровне, поэтому мы относимся к ряду тех команд, которые искренне чувствуют, что способны обыграть любого. Очень часто команды говорят о победе, но факты этого не подтверждают.

Мы можем это подтвердить, так как были в одном шаге от того, чтобы стать чемпионами Европы, поэтому мы знаем, что это возможно. Для команды это был психологический прорыв. Но нам нужно сделать ещё один шаг", - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.