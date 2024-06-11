Де Йонг: Мне грустно и обидно, что я не попаду на Евро. Моему голеностопу нужно больше времени

Полузащитник "Барселоны" и сборной Нидерландов Френки де Йонг прокомментировал тот факт, что не сможет принять участия на чемпионате Европы-2024 из-за травмы голеностопа.

"Мне грустно и обидно, что я не попаду на Чемпионат Европы. Мы сделали все возможное в последние недели, но моему голеностопу, к сожалению, нужно больше времени. Представлять свою страну на финальном турнире - это мечта и величайшая честь.



Носить оранжевую футболку, петь национальный гимн и чувствовать поддержку всей страны. Но сейчас, как и весь оранжевый легион, я буду болеть за нашу команду со стороны. Вперед, парни", - написал хавбек на своём аккаунте в Instagram.