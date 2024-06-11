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Тен Копмейнерс травмировался на разминке перед товарищеской игрой с Исландией
Сборная Нидерландов рискует потерять еще одного важного игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера подопечные Рональда Кумана переиграли сборную Исландии со счетом 4:0. Впрочем, для нидерландцев эта победа имеет очень горький привкус, поскольку стало известно, что Френки де Йонг окончательно пропустит Евро-2024. Но это не единственная потеря для "оранжевых": во время разминки перед товарищеской игрой с исландцами травмировался Тен Копмейнерс. Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман отметил, что это может быть большой потерей для команды накануне чемпионата Европы.
"С Теном надо подождать и посмотреть. Насколько я видел, это не выглядит оптимистично. Надо подождать и посмотреть" - заявил Куман после поединка с Исландией.
Добавим, что еще ранее сборная Нидерландов не смогла заявить Мартена де Рона из "Аталанты", который в конце сезона получил травму бицепса бедра.
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