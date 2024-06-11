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Финалист нынешней Лиги чемпионов может заменить Френки де Йонга на Евро-2024
Об этом сообщает Фабрицио Романо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Не успел Френки де Йонг провести полноценную тренировку в составе сборной Нидерландов как оказалось, что полузащитник вообще пропустит Евро-2024. Это для "оранжевых" является большой потерей, впрочем, Рональд Куман еще успевает до начала турнира сделать изменения в заявке.
Сообщается, что полузащитника "Барселоны" заменит левый защитник Ян Маатсен, которого в январе арендовала дортмундская "Боруссии". Голландец себя прекрасно зарекомендовал в немецком клубе, с которым он дошел до финала последнего розыгрыша Лиги чемпионов, где уступили мадридскому "Реалу". Ян Маатсен в этом сезоне провел 38 матчей, где отметился 3 голами и 2 передачами.
???????????? Understand Ian Maatsen has good chances to be called up by Koeman after Frenkie de Jong’s injury. pic.twitter.com/0LQUGviO2m— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2024
Добавим, что первый матч на Евро-2024 сборная Нидерландов проведет 16 июня против Польши.
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